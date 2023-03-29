Жена Виктора Павлика удивила огромным ежемесячным доходом в Инстаграм

В основном девушка зарабатывает на соцсетях

Украинская блогерша, супруга народного артиста Украины, певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, которая ранее решилась на ринопластику, откровенно рассказала, сколько в среднем зарабатывает в месяц она и ее муж. Сумма — поражает.

Главный источник большого дохода Кати — ее блог в Инстаграм. Благодаря различным рекламным интеграциям, Репяхова приносит в семейный бюджет около 150-200 тыс.грн ежемесячно, рассказала она в интервью Славе Демину.

При этом благодаря активной концертной деятельности ее муж, певец Виктор Павлик, зарабатывает еще больше, отметила Репяхова. Однако конкретной суммы не назвала.

"У моего мужа в месяц заработок больше. У семьи в месяц где-то в среднем 10 тысяч долларов" — подытожила Катя, признавшись, что они собирают на свое жилье.

Также, не так давно Екатерина открыла собственный бизнес — онлайн магазин одежды для детей. Однако с него существенного дохода сейчас нет, он лишь себя окупает. Блогерша отметила, что считает это нормальным, ведь для выхода на хороший доход нужно 2-3 года.

Ранее блогерша показала, как на самом деле выглядит без макияжа. Девушка получила одобрительные отзывы, показав натуральную красоту. Также Екатерина делилась фото сына Виктора Павлика — Михасика.