Дружина Віктора Павлика здивувала величезним щомісячним прибутком в Інстаграм

В основному дівчина заробляє на соцмережах

Українська блогерка, дружина народного артиста України, співака Віктора Павлика, Катерина Репяхова, яка раніше зважилася на ринопластику, відверто розповіла, скільки в середньому заробляє на місяць вона та її чоловік. Сума вражає.

Головне джерело великого доходу Каті – її блог в Інстаграмі. Завдяки різним рекламним інтеграціям Репяхова приносить до сімейного бюджету близько 150-200 тис.грн щомісяця, розповіла вона в інтерв’ю Славі Дьоміну.

При цьому завдяки активній концертній діяльності її чоловік, співак Віктор Павлік заробляє ще більше, зазначила Репяхова. Проте конкретну суму не назвала.

“У мого чоловіка на місяць заробіток більший. У сім’ї на місяць десь у середньому 10 тисяч доларів ” – підсумувала Катя, зізнавшись, що вони збирають на своє житло.

Також, недавно Катерина відкрила свій бізнес — онлайн магазин одягу для дітей. Однак із нього суттєвого доходу зараз немає, він лише себе окупає. Блогерка зазначила, що вважає це нормальним, адже для виходу на хороший дохід потрібно 2-3 роки.

Раніше блогерка показала, як насправді виглядає без макіяжу. Дівчина отримала схвальні відгуки, показавши натуральну красу. Також Катерина ділилася фото сина Віктора Павлика Михасика.