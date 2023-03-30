В хиджабе: молодая жена Виктора Павлика показала архивное фото с бывшим (фото)

В прошлом Екатерина Репяхова якобы приняла ислам

Украинская блогерша и концертный директор Екатерина Павлик, которая недавно увеличила губы и сделала ринопластику, показала архивное фото с бывшим парнем, с которым девушка встречалась еще до отношений с известным певцом Виктором Павликом.

В сторис Инстаграма блогерша по просьбе своих подписчиков выложила снимок, на котором она изображена в хиджабе. "Только такая есть фотография в телефоне", — подписала фото Екатерина.

В 2019 году бывшая жена самого артиста Лариса Созаева рассказала, что по ее информации Репяхова ранее встречалась с мусульманином и приняла ислам, затем некоторое время жила с китайцем, и после расставания закрутила роман с Павликом, старше ее на 28 лет.

В декабре прошлого года Репяхова рассказывала, что находилась в прошлых отношениях пять лет. С парнем она встречалась с 9 класса до 2 курса университета. Неизвестно, ради этих ли отношений блогерша решилась стать мусульманкой.

Напомним, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились в мае 2020 года. А в январе 2021-го Репяхова объявила, что ждет ребенка. Малыш появился на свет в июне. В феврале молодая мамочка показала, как сейчас выглядит ее общий с Виктором Павликом сын Михаил.

На днях Екатерина Павлик рассказала своим поклонникам, сколько зарабатывает в Инстаграме. Благодаря разным рекламным интеграциям девушка приносит в семейный бюджет немалую сумму.