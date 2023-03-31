Репяхова зізналась, як відреагувала її мама на одруження зі старшим на 28 років Віктором Павліком

Блогерка розповіла, що весілля зі співаком відбулось через 5 років після знайомства

Українська блогерка і дружина зірки хіта "Шикидим" Віктора Павліка розповіла, якою була реакція її мами на одруження з чоловіком, який старший за неї на цілих 28 років. Нагадаємо, що пара розписалась у РАГСі у 2020 році, пишного весілля у них не було.

Відповідаючи на запитання своїх підписників в Інстаграмі Катерина Павлік (в дівоцтві Репяхова) повідомила, що відреагувала її мама на шлюб з Павліком спокійно, та і ставиться до свого зятя жінка чудово.

"Саме на одруження відреагувала спокійно, ми одружились через 5 років після знайомства. Ставлення чудове", — написала фоловерам у соцмережі блогерка.

Блогерка з чоловіком Віктором Павліком і мамою

Катерина Павлік з мамою і сином Михайлом

Нагадаємо, що Віктор Павлік та Катерина Репяхова одружились у травні 2020 року. А в січні 2021-ого Репяхова повідомила, що чекає на дитину. Малюк з’явився на світ у червні. У лютому молода матуся показала, як зараз виглядає її спільний з Віктором Павліком син Михайло.

На днях Катерина Павлік розповіла своїм шанувальникам, скільки заробляє в Інстаграмі. Завдяки різним рекламним інтеграціям дівчина приносить до сімейного бюджету чималу суму.