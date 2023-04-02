Звезда "Теории Большого взрыва" впервые стала мамой: фото и имя малышки

Кейли Куоко родила дочь от известного актера

Знаменитая актриса и модель, звезда "Теории Большого взрыва" Кейли Куоко впервые стала мамой.

37-летняя актриса родила дочь 30 марта, однако радостной новостью поделилась только спустя несколько дней. Кейли Куоко поделилась в Инстаграме первыми кадрамы малышки, которую назвала Матильдой Кармин Ричи. Отцом ребенка стал американский актер Том Пелфри, известен по ролям Курта Банкера в телесериале "Банши" и Джонатана Рэндалла в телесериале "Направляющий свет".

"Новый свет в нашей жизни! Мы рады и благодарны за это маленькое чудо. Спасибо врачам, медсестрам, родным и друзьям, которые очень помогли нам в последние дни. Мы невероятно благословлены. Том, не думала, что смогу влюбиться в тебя еще больше, но я это сделала", — написала звездная мамочка в социальной сети.

"Ты – Душа Вселенной. И имя твое – Любовь. Мое сердце исполнено любви и благодарности за это чудо. Матильда Кармин Ричи Пелфри 3/30. Безгранично благодарен за силу и храбрость моей второй половинки и лучшей подруги Кейли. Ты невероятна", — написал Том Пелфри в Инстаграме.

Напомним, что с 2016 по 2021 год Кейли Куоко была замужем за профессиональным наездником Карлом Куком. В начале 2022 года пара сообщила о своем расставании. В октябре прошлого года стало известно, что Куоко и ее возлюбленный Том Пелфри ждут первенца.