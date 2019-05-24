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Стало известно, чем займутся звезды сериала "Теория большого взрыва" после его завершения

Стало известно, чем займутся звезды сериала "Теория большого взрыва" после его завершения
08:43 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: soyuz.ru

Новости шоу бизнеса: Разбираемся, чем Шелдон, Леонард, Пенни и другие займутся дальше – в реальной жизни.

После 12 сезонов и 276 серий не так-то просто выйти из образа и найти что-то принципиально новое – но именно этим предстоит заняться звездам "Теории большого взрыва" после того, как 16 мая они, наконец, навсегда попрощались с завершившейся историей. 

Джонни Галэки 

После завершения "Теории большого взрыва" теперь уже экс-Леонард без работы не останется – через несколько месяцев ему предстоит вернуться к еще одной полюбившейся зрителям роли. Галэки вновь сыграет Дэвида Хили, бывшего мужа Дарлин из "Розанны", в спин-оффе "Коннеры" (The Conners) (в эфир ABC сериал вернется со вторым сезоном этой осенью).

Присоединяться к касту "Коннеров" на постоянной основе Галэки, после "Теории большого взрыва", по собственному признанию желанием не горит. Впрочем, причина не только в том, что Джонни несколько устал от сериалов – в недалеком будущем актеру предстоит впервые стать отцом, и именно на этой важной роли он предпочитает сосредоточиться.

Мелисса Рауш

Еще только готовясь прощаться с Бернадетт, Мелисса, присоединившаяся к "Теории большого взрыва" в 3 сезоне, уже подыскала себе несколько новых проектов. В 2019 году Рауш можно будет увидеть в компании Мерил Стрип и Гэри Олдмана в новом фильме Стивена Содерберга "Прачечная". С сериальным форматом Мелисса тоже не прощается: ее можно будет увидеть во втором сезоне комедийного сериала про Уолл-стрит "Черное воскресенье" (Black Sunday), недавно продленного Showtime (в эфир выйдет в 2020 году).

Майем Биалик

У исполнительницы роли Эми никаких крупных проектов впереди нет – она вернется к озвучке в квази-пародии на "Доктора Кто" под названием "Хроники инспектора" (The Inspector Chronicles), а затем, по всей видимости, немного отдохнет. "Посмотрим, на что будут похожи наши жизни, – рассуждала Биалик в интервью Us Weekly в мае в ответ на вопрос, останутся ли члены каста друзьями. – У нас ведь теперь будут совсем разные расписания. Все будет по-другому".

Джим Парсонс

Именно решением Джима "Теория большого взрыва" закончилась на 12 сезоне – актер принял решение не продлять контракт и попрощаться с ролью Шелдона Купера. Интересно, что на самом деле с Шелдоном Парсонс окончательно не простится – он продолжит выступать в роли исполнительного продюсера и рассказчика приквела, "Детство Шелдона", который вернется в эфир с третьим по счету сезоном грядущей осенью. Кроме того, в планах Парсонса – сразу несколько проектов Netflix, в том числе полнометражная киноадаптация бродвейской постановки Райана Мерфи "Оркестранты" (The Boys in the Band), увидеть которую на Netflix можно будет в 2020 году.

Саймон Хелберг

Сейчас в планах у Саймона никаких проектов не значится, однако очевидно, что без работы Хелберг – вполне состоявшийся в большом кино актер, номинированный на "Золотой глобус" за роль в "Флоренс Фостер Дженкинс" с Мерил Стрип – точно не останется. 

Кунал Нэйэр

В 2020 году Кунал Нэйэр вернется к озвучке в "Троллях 2", но пока в планах у актера – отдых и воссоединение с семьей, поскольку из-за плотной занятности на съемках он очень давно не видел родных и друзей. "Я собираюсь поехать в Индию, провести время с родителями, – рассказал Кунал еще в апреле в интервью Parade. – Я уехал из родной страны, когда мне было 18, так что для меня сейчас самое важное – вернуться домой, провести как можно больше времени с мамой и папой".

Кейли Куоко

О Кейли Куоко после завершения "Теории большого взрыва" мы, вероятно, будем слышать чаще всего – у исполнительницы роли Пенни запланировано несколько очень интересных проектов. Во-первых, Кейли озвучит Харли Куинн в новом анимационном сериале, рассчитанном на более взрослую аудиторию (и, кроме того, выступит одним из его исполнительных продюсеров). Во-вторых, еще в 2017 году Кейли приобрела права на экранизацию романа Криса Бохджаляна "Стюардесса" в формате мини-сериала – в нем она сыграет главную роль. По сюжету книги Кассандра Боуден, стюардесса, просыпается с похмельем в своем гостиничном номере… рядом с трупом. Героине предстоит выяснить, убийца ли она – или же ее кто-то подставил.

"Теория большого взрыва": как выглядели актеры сериала до того, как стали известными (Фото)

"Впервые у меня есть проект, которым я занимаюсь с самого начала, так что это очень интересный опыт, – рассказывала Кейли в интервью PopSugar в марте. – Это очень хорошо написанная книга, вот почему я решила приобрести права на экранизацию. Я готова воплотить этого персонажа в жизнь".

Ну и, наконец, этой весной Куоко стала ведущей нового YouTube-шоу под названием The Great Travel Hack, в котором две команды соревнуются между собой по дороге из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк: их цель – сделать так, чтобы эта поездка сопровождалась наименьшим объемом выбросов СО2 в атмосферу.

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