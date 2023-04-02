Зірка "Теорії Великого вибуху" вперше стала мамою: фото та ім'я малечі

Кейлі Куоко народила дочку від відомого актора

Знаменита актриса та модель, зірка "Теорії Великого вибуху" Кейлі Куоко вперше стала мамою.

37-річна актриса народила доньку 30 березня, проте радісною новиною поділилася лише за кілька днів. Кейлі Куоко поділилася в Інстаграмі першими кадрами малечі, яку назвала Матильдою Кармін Річі. Батьком дитини став американський актор Том Пелфрі, відомий за ролями Курта Банкера в телесеріалі "Банші" та Джонатана Рендалла в телесеріалі "Дороговказне світло".

"Нове світло в нашому житті! Ми раді і вдячні за це маленьке диво. Дякую лікарям, медсестрам, рідним і друзям, які дуже допомогли нам в останні дні. Ми неймовірно благословенні. Том, не думала, що зможу закохатися в тебе ще більше, але я це зробила", — написала зіркова матуся у соціальній мережі.

"Ти – Душа Всесвіту. І ім’я твоє – Любов. Моє серце сповнене любові та подяки за це диво. Матильда Кармін Річі Пелфрі 3/30. Безмежно вдячний за силу та хоробрість моєї другої половинки та найкращої подруги Кейлі. Ти неймовірна", — написав Том Пелфрі в Інстаграмі.

Нагадаємо, що з 2016 по 2021 рік Кейлі Куоко була одружена з професійним вершником Карлом Куком. На початку 2022 року пара повідомила про своє розставання. У жовтні минулого року стало відомо, що Куоко та її коханий Том Пелфрі чекають на первістка.