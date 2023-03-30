Лана Дель Рей виходить заміж за кілька місяців після знайомства: хто її майбутній чоловік (фото)

Обранцем зірки став Еван Вінікер

Американська виконавиця й авторка хітів Young and Beautiful і Summertime Sadness Лана Дель Рей заручилася з Еваном Вінікером, колегою-музикантом і керівником-партнером Range Media Partners. За даними журналістів, пара разом лише кілька місяців.

Інформацію про це повідомляє Billboard. Пара публічно свої заручини не коментувала.

37-річна Лана Дель Рей приховує своє особисте життя від шанувальників. Раніше вона зустрічалася зі співаком Клейтоном Джонсоном, ходили чутки про весілля, але роман зазнав краху. На інсайдерське повідомлення про її майбутнє весілля з Вінікером артистка також не реагує публічно. Проте, нещодавно співачка засвітила, можливо, саме обручку на пальці.

Обручка на тому самому пальці. Фото: Getty Images

40-річний Еван Вінікер обіймає посаду керівника Range Media Partners останні два роки. Серед його клієнтів Джаред Літо та 30 Seconds to Mars. Обранець зірки також привселюдно не коментував свій роман із Ланою. Але уважні шанувальники роздобули у соціальних мережах кілька спільних знімків пари. Одна із фотографій датована вереснем минулого року під час відвідин співачки фестивалю Malibu Chili Cook-Off.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у житті популярної української співачки Насті Каменських не все так райдужно. У медіа з’явилася інформація, що нібито зірка більше не проживає разом із чоловіком Потапом.