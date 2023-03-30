Лана Дель Рей выходит замуж спустя несколько месяцев после знакомства: кто ее будущий муж (фото)

Избранником звезды стал Эван Виникер

Американская исполнительница и автор хитов Young and Beautiful и Summertime Sadness Лана Дель Рей обручилась с Эваном Виникером, коллегой-музыкантом и управляющим партнером Range Media Partners. По данным журналистов, пара вместе всего лишь несколько месяцев.

Информацию об этом сообщает Billboard. Пара публично свою помолвку не комментировала.

37-летняя Лана Дель Рей скрывает свою личную жизнь от поклонников. Ранее она встречалась с певцом Клейтоном Джонсоном, ходили слухи о свадьбе, но роман потерпел крах. На инсайдерское сообщение о ее будущей свадьбе с Виникером артистка тоже не реагирует публично. Тем не менее, недавно певица засветила, возможно, помолвочное кольцо на пальце.

Кольцо на том самом пальце. Фото: Getty Images

40-летний Эван Виникер занимает пост управляющего Range Media Partners последние два года. В числе его клиентов Джаред Лето и 30 Seconds to Mars. Избранник звезды также привселюдно не комментировал свой роман с Ланой. Но внимательные поклонники раздобыли в социальных сетях несколько совместных снимков пары. Одна из фотографий датирована сентябрем прошлого года во время посещения певицы фестиваля Malibu Chili Cook-Off.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в жизни популярной украинской певицы Насти Каменских не все так радужно. В медиа появилась информация, что якобы звезда больше не проживает вместе с супругом Потапом.