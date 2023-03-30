Пухкенька Селена Гомес показала стильний чорний тотал-лук (фото)

30-річна знаменитість з’явилася на презентації своєї нової губної помади

Американська співачка та актриса Селена Гомес знову похвалилася стильним образом після того, як під час зйомок нового сезону серіалу "Вбивства в одній будівлі" засвітилася у тренчі від українського бренду за 600 євро.

На цей раз 30-річна знаменитість з’явилася на презентації нової губної помади власного бренду Rare Beauty. Подія відбулася у Нью-Йорку у середу, 29 березня.

Для заходу Селена обрала чорний тотал-лук. Зірка вбралася в атласну чорну блузку з відкритими плечима, широкі штани і накинула об’ємну шубу. Доповнила образ Гомес гостроносими замшевими туфлями та акцентними, але вже білими сережками.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно 30-річна Селена Гомес показала, як виглядає без макіяжу. Дівчина не приховує, яка вона насправді. Варто зазначити, що актриса за останній час помітно округлилася. Зірка заявляла, що страждає біполярним розладом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на 95-й церемонії вручення "Оскара" з’явилася Леді Гага, яка сильно схудла. Вона була у досить пікантному вбранні та охоче позувала перед фотокамерами.