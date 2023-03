Селена Гомес, що розповніла, "засвітилася" в тренчі українського дизайнера (фото)

30-річна знаменитість знімається у новому сезоні серіалу "Вбивства в одній будівлі"

Відома американська актриса та співачка Селена Гомес "засвітилася" у Квінсі, Нью-Йорк, на зйомках третього сезону серіалу Only Murders in the Building ("Вбивства в одній будівлі") у стильному вбранні.

30-річна зірка була одягнена у бордовий тренч українського бренду Olēnich, який у 2016 році заснувала дизайнер Яна Оленич з Одеси. Вартість такого плаща, як вказано на сайті бренду, становить майже 600 євро (приблизно 24 тисячі грн).

Свій образ Селена доповнила ніжно-рожевою сорочкою та джинсами-кльош, а також важкими білими кросами на танкетці з платформою. Варто зазначити, що дівчина за останній час помітно округлилася. Раніше зірка заявляла, що страждає від біполярного розладу.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

На сторінці українського бренду Olēnich похвалилися, що їхні речі носять світові знаменитості: "Селена Гомес носить плащ FW22 під час роботи зі Стівом Мартіном та Мартіном Шортом у третьому сезоні серіалу Only Murders in the Building у Нью-Йорку".

Нагадаємо, що нещодавно 30-річна Селена Гомес показала, як виглядає без макіяжу. Дівчина не приховує, яка вона насправді.

Раніше ми розповідали, що на 95-й церемонії вручення "Оскара" з’явилася Леді Гага, яка сильно схудла. Вона була у досить пікантному вбранні та охоче позувала перед фотокамерами.