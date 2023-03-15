Селена Гомес, що помітно округлилася, показала себе без макіяжу (фото)

Дівчина цінує щирість, тому не приховує від своїх фанів як виглядає насправді

Відома американська співачка та актриса Селена Гомес, яка відкрито не любить країну-агресора рф, показала своїм підписникам справжню себе. 30-річна артистка опублікувала кілька милих знімків без макіяжу. Щобільше, зірка відмовилася навіть від ретуші та різних фільтрів.

Два фото з’явилися на особистій сторінці Гомес в Інстаграм. На першому знімку Селена постала у більш серйозному вигляді, а на другому знаменитість мило морщиться.

"Violet Chemistry" — підписала свої фото дівчина.

Зазначимо, що оскільки "Violet Chemistry" — це назва пісні колеги Селени Майлі Сайрус, деякі фанати вважають це натяком на можливу спільну роботу знаменитостей. Чи так це — поки що невідомо.

Також варто зауважити, що останнім часом співачка помітно погладшала, і нові фото це лише підтверджують. Як співачка зазначала раніше, такі стрибки у вазі в неї через проблеми зі здоров’ям, і це її не турбує.

Селена Гомес зараз:

Селена Гомес на церемонії "Золотий глобус". Фото: Getty Images

Селена Гомес на "Золотому глобусі" у 2023 році. Фото: Getty Images

Селена Гомес раніше:

Селена Гомес у 2019 році Фото: Getty Images

Селена Гомес у 2015 році Фото: Getty Images

Селена Гомес у 2008 році Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, що на 95-й церемонії вручення "Оскара" з’явилася Леді Гага, яка сильно схудла. Вона була у досить пікантному вбранні та охоче позувала перед фотокамерами.