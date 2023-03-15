Заметно округлившаяся Селена Гомес показала себя без макияжа (фото)

Девушка ценит искренность, поэтому не скрывает от своих фанов как выглядит на самом деле

Известная американская певица и актриса Селена Гомес, которая открыто не любит страну-агрессора рф, показала своим подписчикам настоящую себя. 30-летняя артистка опубликовала несколько милых снимков без макияжа. Более того, звезда отказалась даже от ретуши и различных фильтров.

Два фото появились на личной странице Гомес в Инстаграм. На первом снимке Селена предстала в более серьезном виде, а на втором знаменитость мило морщится.

"Violet Chemistry" — подписала свои фото девушка.

Отметим, что поскольку "Violet Chemistry" — это название песни коллеги Селены Майли Сайрус, некоторые фанаты посчитали это намеком на возможную совместную работу знаменитостей. Так ли это — пока неизвестно.

Также стоит заметить, что в последнее время певица заметно поправилась, и новые фото это только подтверждают. Как певица отмечала ранее, такие скачки в весе у нее из-за проблем со здоровьем, и сильно это ее не беспокоит.

Селена Гомес сейчас:

Селена Гомес на церемонии "Золотой глобус". Фото: Getty Images

Селена Гомес на "Золотом глобусе" в 2023 году. Фото: Getty Images

Селена Гомес ранее:

Селена Гомес в 2019 году Фото: Getty Images

Селена Гомес в 2015 году Фото: Getty Images

Селена Гомес в 2008 году Фото: Getty Images

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