Не поддерживают устаревшие взгляды и агрессию: топ-5 зарубежных знаменитостей, которые открыто не любят Россию

Большинство звезд выступает против агрессивной политики РФ.

Все больше людей и стран в открытую заявляют о своей неприязни к России и ее правительству. Особенно часто такая тенденция проявилась среди мировых знаменитостей. Несмотря на то, что эти голливудские звезды имеют в РФ много поклонников, они не скрывают своей нелюбви к этой стране.

"Телеграф" рассказывает о пяти голливудских знаменитостях, которые в открытую заявили о своей неприязни к России.

Леди Гага

Американская певица заявила о своей нелюбви к РФ еще в 2013 году. Леди Гаге не нравится устаревшие взгляды правительства на ЛГБТ-сообщества и в принципе агрессивная политика страны.

Селена Гомез

Певица выступает против анти-ЛГБТ-законов, которые есть в законодательстве РФ. По этой причине Селена Гомез и не гастролирует в России, и в принципе не любит эту страну.

Дженнифер Лоуренс

Голливудская актриса конкретной причины своей неприязни к России не называет, лишь обобщая это в общем политикой страны, которая ей не нравиться. В 2017 году на премьере фильма "Mom!" Лоуренс даже отказалась давать комментарии российской прессе, и, более того, попросила этих журналистов вывести из зала.

Джим Керри

Известный американский комик невзлюбил Россию после выборов в США в 2016 году. Керри не понравилось, что РФ вмешивалась в выборы в его стране, а соцсеть Фейсбук ей в этом потакала. В итоге актер удалил свою страницу и продать долю в компании.

Морган Фриман

Морган Фриман открыто обвинил Кремль в нападении на американскую демократию во время выборов в США в 2016 году. Актер появился в ролике, который подготовил государственным органом США, расследовавший возможность вмешательства России в избирательный процесс в США.

Ранее "Телеграф" писал, кто из известных украинских исполнительниц удачно сделал пластику, благодаря которой их карьеры взлетели вверх.