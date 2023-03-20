Тяжкохворий Брюс Вілліс відсвяткував 68-річчя у колі дітей і колишньої Демі Мур (відео)

"Міцний горішок" задув свічки з іменинного торта

Голлівудський актор Брюс Вілліс, якому нещодавно було поставлено діагноз "деменція", відсвяткував свій день народження у колі найближчих людей.

У неділю, 19 березня, зірці фільмів "Міцний горішок" виповнилося 68 років, і тому його найдорожчі жінки приготували іменинний торт. На святі були всі дочки Вілліса від попереднього шлюбу з актрисою Демі Мур, сама Демі, якій цього року виповниться 60, а також нинішня дружина актора Емма Хемінг. До речі, вона молодша за Брюса на 23 роки.

"Святкуємо день народження з родиною", — йдеться у пості в соцмережі Інстаграм. "З днем народження, БВ (Брюс Вілліс — ред.)! Так раді, що ми змогли відсвяткувати. Люблю тебе і люблю нашу сім’ю. Дякую всім за любов і теплі побажання — ми всі їх відчуваємо", — відписала Демі Мур підписникам на своїй сторінці.

Раніше Брюс Вілліс поділився в соцмережі сімейним фото з коханою Еммою. Знаменитість назвав дружину сильною жінкою та своїм партнером.

Нагадаємо, що нещодавно папараці "зловили" хворого Брюса Вілліса на прогулянці у Санта-Моніці. На кадрах актора знято з друзями.