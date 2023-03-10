Тяжкохворий Брюс Вілліс поділився зворушливим фото з коханою: "Поруч із успішним чоловіком стоїть сильна жінка"

"Міцний горішок" старший за дружину на 23 роки

Голлівудський актор Брюс Вілліс, який страждає від прогресуючої деменції, порадував своїх шанувальників спільним фото з 44-річною дружиною, британською актрисою та моделлю Еммою Хемінг-Вілліс.

Сімейний кадр щасливого подружжя з’явився на сторінці 67-річного Вілліса в Інстаграмі. "Безпрецедентне партнерство. Кажуть, що за кожним успішним чоловіком стоїть жінка. Вони не мають праві. ПОРЯД з кожним успішним чоловіком стоїть неймовірна та сильна жінка", — написано у пості до фото.

Брюс Вілліс одружився з фотомоделлю Еммою Хемінг 21 березня 2009 року. Жінка молодша за Вілліса на 23 роки. Пара виховує двох спільних дочок: Мейбел Рей (2012) та Евелін Пенн (2014). Знаменитості живуть у Нью-Йорку (США), у квартирі поряд із Центральним парком.

Брюс Вілліс з дружиною Еммою Хемінг-Вілліс

Також Брюс має ще трьох доньок (Румер Гленн, Скаут Ларю та Таллула Белль) від попереднього шлюбу з актрисою Демі Мур, з якою зірка "Міцного горішка" прожив у шлюбі з листопада 1987 року по жовтень 2000 року. Колишнє подружжя дружить і донині.

Нагадаємо, що нещодавно папараці "зловили" хворого Брюса Вілліса на прогулянці у Санта-Моніці. На кадрах 67-річного актора знято з друзями.