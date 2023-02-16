У Брюса Вілліса діагностували деменцію: хвороба прогресує

67-річний "міцний горішок" невиліковно хворий

Голлівудському 67-річному актору Брюсу Віллісу діагностували лобно-скроневу деменцію — невиліковне захворювання, через яке "міцний горішок" дуже змінився.

Про це написали в соцмережах колишня дружина актора Демі Мур і теперішня — Емма Хемінг-Вілліс. У повідомленнях йдеться, що в березні минулого року Віллісу поставили діагноз афазія — стан, що вражає мозок і спричиняє труднощі з мовою. Брюс має одну з найскладніших форм деменції, яка дуже швидко прогресує і не має методів лікування.

"Лобно-скронева деменція — це жорстока хвороба, здатна вразити будь-кого, про яку багато хто з нас ніколи не чув. Для людей віком до 60 років вона є найбільш поширеною формою деменції і оскільки постановка діагнозу може зайняти роки, лобно-скронева деменція, мабуть, набагато більш поширена, ніж ми знаємо”, — написала дружина зірки Емма.

"Хоча це болісно, нарешті отримати чіткий діагноз — це полегшення", — написала актриса Демі Мур. Відомо, що на сьогодні методів лікування цієї хвороби немає. Але рідні актора все ще сподіваються, що все може змінитись у найближчі роки.

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