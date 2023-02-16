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Учасниця "Танців із зірками" вперше розкрила, що серйозно хвора

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Юлія Сахневич із партнером у Танцях із зірками Даніелем Салемом Новина оновлена 16 лютого 2023, 14:39
Юлія Сахневич із партнером у Танцях із зірками Даніелем Салемом. Фото fakty.ua

32-річна танцівниця показала на фото наслідки кропивниці

Учасниця багатьох сезонів шоу "Танці із зірками" Юлія Сахневич, яка танцювала в парі з Даніелем Салемом, "Позитивом" та Павлом Вишняковим, вперше поділилася з шанувальниками, що серйозно хвора. Дівчина вже пів року страждає на хронічну кропив’янку.

Востаннє Юлія зверталася до підписників в Інстаграмі у листопаді минулого року. Вперше за два місяці затишшя 32-річна танцівниця розповіла, що вже пів року бореться з хронічною кропивницею.

"Мені довелося боротися з собою та своїм тілом, намагатись побороти темний ліс алергології. Я довела свій організм до хронічної кропивниці після 3го рецидиву Квінке, отримала довготривале лікування та пошуки причини - купа ліків та гормональних препаратів", — написала Сахневич.

Дівчина заявила, що довгий час лікарі розводили руками, і до захворювання ще додалася медикаментозна алергія. Зараз Юлія намагається відновитися, привести до ладу тіло, вагу та здоров’я, а також усвідомити та переоцінити себе.

Юлія Сахневич

На фото нижче українська танцівниця показала, як кропив’янка вразила її руки – на них можна бачити великі червоні плями. Сахневич довелося відмовитися від доглядової косметики, щоб привести своє обличчя в нормальний стан.

Юлія Сахневич

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомий український музикант та композитор Павло Дремлюженко просить допомогти побороти рак. Чоловік був змушений продати свої музичні інструменти, але розплатитися за лікування самотужки — непосильно для його сім’ї.

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#Хвороба #Танці з зірками #Юлія Сахневич