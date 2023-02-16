Учасниця "Танців із зірками" вперше розкрила, що серйозно хвора

32-річна танцівниця показала на фото наслідки кропивниці

Учасниця багатьох сезонів шоу "Танці із зірками" Юлія Сахневич, яка танцювала в парі з Даніелем Салемом, "Позитивом" та Павлом Вишняковим, вперше поділилася з шанувальниками, що серйозно хвора. Дівчина вже пів року страждає на хронічну кропив’янку.

Востаннє Юлія зверталася до підписників в Інстаграмі у листопаді минулого року. Вперше за два місяці затишшя 32-річна танцівниця розповіла, що вже пів року бореться з хронічною кропивницею.

"Мені довелося боротися з собою та своїм тілом, намагатись побороти темний ліс алергології. Я довела свій організм до хронічної кропивниці після 3го рецидиву Квінке, отримала довготривале лікування та пошуки причини - купа ліків та гормональних препаратів", — написала Сахневич.

Дівчина заявила, що довгий час лікарі розводили руками, і до захворювання ще додалася медикаментозна алергія. Зараз Юлія намагається відновитися, привести до ладу тіло, вагу та здоров’я, а також усвідомити та переоцінити себе.

На фото нижче українська танцівниця показала, як кропив’янка вразила її руки – на них можна бачити великі червоні плями. Сахневич довелося відмовитися від доглядової косметики, щоб привести своє обличчя в нормальний стан.

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