Куди "зник" Лаврін після зйомок "Спіймати Кайдаша": чим зараз займається актор (фото)
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З дати виходу цього мегапроєкту минуло вже 3 роки
Нашумілий телесеріал "Спіймати Кайдаша", який побачив світ у 2020 році, зробив справжніми зірками багатьох акторів. Деякі з них, як-от Тарас Цимбалюк, зараз "світяться" дуже часто, інші ж потрапляють в об’єктив камер значно рідше.
Цікавить багатьох людей, зокрема, доля Лавріна. Точніше, 28-річного Григорія Бакланова, який зіграв у серіалі молодшого сина старого Кайдаша. "Телеграф" вирішив розповісти, куди "зник" амбітний одесит, чи має він сім'ю і чим займається останнім часом.
Григорій Бакланов (Лаврін)
Роль Лавріна Кайдаша стала для Григорія своєрідним почином. Приблизно у цей же період він зіграв Семена у фільмі "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке" (2019) та в серіалі "Сага" (2020), а ще раніше в нього були й інші проєкти, однак саме ця картина значно обійшла їх усі за рейтингами. У 2020-му про Бакланова дізналися дуже багато людей і його фан-клуб значно поповнився.
На момент зйомок Григорію було 25 років і його називали молодим і дуже перспективним актором. Про кіно він мріяв з самого дитинства, тож і профіль освіти вибрав відповідний. Однак багато років поспіль грав переважно у театрі, а з-поміж картин для ТБ отримував здебільшого епізодичні ролі. Дебютував він у фільмі "Зустріч" ще у 2013 році.
Бакланов — не тільки актор, а й музикант. Він вміє грати чи не на всіх музичних інструментах: баян/акордеон, гітара, фортепіано, духові, народні.
Щодо особистого життя, то у серпні 2021 року він одружився. Обраницею Григорія Бакланова стала його колега по знімальному майданчику Анастасія Цимбалар. До цього пара зустрічалася кілька років.
Обоє артистів зараз перебувають в Україні. Після повномасштабного вторгнення рф сім’я почала активно займатися волонтерством. В інтерв’ю "24 каналу" (жовтень минулого року — ред.) його дружина розповіла, що Григорій майстерно знаходить бронежилети та каски, замовляє автомобілі, домовляється з європейцями та китайцями. Відпускати його на передову вона не готова. Саме же актор зізнається, що не має військового досвіду, але готовий воювати і в разі такої необхідності точно не стане ховатися.
До речі, ще буквально кілька років тому Григорій вів свою сторінку в інстаграмі російською та й у побуті спілкувався переважно цією мовою, адже виріс у російськовомовній родині. Однак все змінилося після повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року. З того часу в актора з’явилася "стійка відраза до усього російського", як він висловився в інтерв’ю ТікТок-каналу "Язва".
Повертаючись до серіалу "Спіймати Кайдаша"…
Якось актор зізнався, що зовсім не проти взяти участь у продовженні "Спіймати Кайдаша", якщо таке буде. З одного боку історія логічно завершена, та з іншого, на його думку, можна було б "відірватися" від оригінальної повісті. Наприклад, як каже він сам: "Щоб показати, що відбулося з Кайдашами, коли Лаврін пішов на війну, коли вона охопила всю країну, коли Україна перемогла і що відбувається далі".
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