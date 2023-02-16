Куди "зник" Лаврін після зйомок "Спіймати Кайдаша": чим зараз займається актор (фото)

З дати виходу цього мегапроєкту минуло вже 3 роки

Нашумілий телесеріал "Спіймати Кайдаша", який побачив світ у 2020 році, зробив справжніми зірками багатьох акторів. Деякі з них, як-от Тарас Цимбалюк, зараз "світяться" дуже часто, інші ж потрапляють в об’єктив камер значно рідше.

Цікавить багатьох людей, зокрема, доля Лавріна. Точніше, 28-річного Григорія Бакланова, який зіграв у серіалі молодшого сина старого Кайдаша. "Телеграф" вирішив розповісти, куди "зник" амбітний одесит, чи має він сім'ю і чим займається останнім часом.

Григорій Бакланов (Лаврін)

Роль Лавріна Кайдаша стала для Григорія своєрідним почином. Приблизно у цей же період він зіграв Семена у фільмі "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке" (2019) та в серіалі "Сага" (2020), а ще раніше в нього були й інші проєкти, однак саме ця картина значно обійшла їх усі за рейтингами. У 2020-му про Бакланова дізналися дуже багато людей і його фан-клуб значно поповнився.

На момент зйомок Григорію було 25 років і його називали молодим і дуже перспективним актором. Про кіно він мріяв з самого дитинства, тож і профіль освіти вибрав відповідний. Однак багато років поспіль грав переважно у театрі, а з-поміж картин для ТБ отримував здебільшого епізодичні ролі. Дебютував він у фільмі "Зустріч" ще у 2013 році.

Бакланов — не тільки актор, а й музикант. Він вміє грати чи не на всіх музичних інструментах: баян/акордеон, гітара, фортепіано, духові, народні.

Візитка актора за 2020 рік

Щодо особистого життя, то у серпні 2021 року він одружився. Обраницею Григорія Бакланова стала його колега по знімальному майданчику Анастасія Цимбалар. До цього пара зустрічалася кілька років.

День розпису пари

Григорій Бакланов та його дружина Анастасія Цимбалар

Обоє артистів зараз перебувають в Україні. Після повномасштабного вторгнення рф сім’я почала активно займатися волонтерством. В інтерв’ю "24 каналу" (жовтень минулого року — ред.) його дружина розповіла, що Григорій майстерно знаходить бронежилети та каски, замовляє автомобілі, домовляється з європейцями та китайцями. Відпускати його на передову вона не готова. Саме же актор зізнається, що не має військового досвіду, але готовий воювати і в разі такої необхідності точно не стане ховатися.

До речі, ще буквально кілька років тому Григорій вів свою сторінку в інстаграмі російською та й у побуті спілкувався переважно цією мовою, адже виріс у російськовомовній родині. Однак все змінилося після повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року. З того часу в актора з’явилася "стійка відраза до усього російського", як він висловився в інтерв’ю ТікТок-каналу "Язва".

Повертаючись до серіалу "Спіймати Кайдаша"…

Якось актор зізнався, що зовсім не проти взяти участь у продовженні "Спіймати Кайдаша", якщо таке буде. З одного боку історія логічно завершена, та з іншого, на його думку, можна було б "відірватися" від оригінальної повісті. Наприклад, як каже він сам: "Щоб показати, що відбулося з Кайдашами, коли Лаврін пішов на війну, коли вона охопила всю країну, коли Україна перемогла і що відбувається далі".

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