До Дня закоханих Цимбалюк вирішив похизуватися своєю новою дівчиною і заговорив про кохання (фото)

У цей незвичайний день актор вирішив розповісти, наскільки важливим для нього є кохання

Відомий український актор Тарас Цимбалюк, який раніше отримав повістку та розповів про своє ставлення до імовірності потрапити на фронт, сьогодні виклав милі фото зі своєю новою дівчиною Світланою Готочкіною. Про стосунки пари, нагадаємо, відомо з кінця минулого року — тоді в мережі почали з’являтися перші їхні спільні фото.

На День Святого Валентина краш українок вирішив розповісти у своєму інстаграмі, наскільки для нього важливе кохання. Свої роздуми він проілюстрував спільними фото з Готочкіною. "Обов’язково будьте закоханими! Почуття — зброя! Бережіть і примножуйте любов: вона переможе будь-що! Цей день важливий! Хай він існує тільки заради того, щоб зупинитись на мить і вкотре подумати про людину, яка робить тебе щасливішим! Я точно знаю: без кохання — життя неповноцінне! І нічого у цьому світі не замінить справжніх емоцій… Цінуйте кожну хвилину разом, бо життя, як бачите, стало ще більш безцінним! І це все завдяки почуттям, котрі нас мотивують та зміцнюють", — пише актор.

У коментарях шанувальники бажають парі міцного кохання та безмежного щастя.

До речі, такого ж плану пост з’явився і на сторінці Світлани Готочкіної. Щоправда, вподобайок та коментарів там значно менше.

Раніше ми розповідали, що українські захисники зворушливо привітали українців із Днем закоханих. Кажуть, завдяки коханню повертаються із пекла.