Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" заявив, як росіяни крали головні ролі в Україні

Відомий український актор Тарас Цимбалюк, який отримав повістку до військкомату, розповів про те, як російські актори знімались в Україні і забирали головні ролі в самих українців.

У свіжому інтерв'ю Григорія Решетника в проєкті "Як ти?" зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" заявив, що українські актори завжди були на другорядних ролях на віть знімаючись у своїй власній країні, а головні ролі відходили росіянам. Актор назвав причину такої несправедливості.

"Ми не розуміли, що є побудований механізм: продакшн українському телефонує російський канал: "Зніміть для нас серіал в себе, тут дешевше. У вас дешевша масовка, тільки одна умова — ось ця от чувіха с Москви буде на головній ролі". Ми не розуміли, що так ось створена така структура", — відповів Цимбалюк.

Актор заявив, що їх ніхто і не розглядав на головні ролі, тому що всі ці проєкти відразу показували в пострадянських країнах. Також Цимбалюка дуже дивувало, що в Україну возять тих акторів, які не потрібні в самій рф.

"Вони поставали зірками тут, а там їх взагалі ніхто не знає. Мене бісило. Шлак, який не потрібен росії. 80% всього так і було", — розповів актор.

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