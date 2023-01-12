Світломузика для окупантів. Ці зірки боронять Україну на фронті

Знаменитості ще на початку вторгнення проміняли улюблену справу на окопи

У ході важких боїв за Соледар отримав поранення український актор Дмитро Лінартович, відомий за фільмами "Той, хто пройшов крізь вогонь", "Толока" та "Обмін". Крім Лінартовича, на складних ділянках на Сході та Півдні Україну боронять й інші зірки, які ще в лютому покинули сцену заради пекельної роботи в окопах.

Якщо, наприклад, про службу співака Андрія Хливнюка ТРО дізнались усі в Україні і навіть Pink Floyd, то є актори, які є дещо скромнішими. "Телеграф" вирішив нагадати, хто ще зі знаменитостей пішов на війну:

Актор Олександр Печериця

Актор театру імені Івана Франка Олександр Печериця, який також грав у серіалі "Століття Якова" та фільмі "Гіркі жнива" 26 лютого абсолютно без військової підготовки записався до тероборони Києва.

Актор Олександр Печериця на фронті

Хоча, як розповідав в одному з інтерв’ю, записатися було непросто через натовп перед військомматом. Своє рішення піти захищати країну актор пояснив так:

"Я живу на Лівому березі, на високому поверсі. Тож в мене були квитки у першому ряду найвищого балкону (якщо брати в еквіваленті театру) дивитися на те, що відбувалося під Вишгородом, на Троєщині, ТЕЦ — все було видно і добре чути. Повторюся: великого вибору, як діяти, у мене не було".

Зараз він воює на фронті із позивним "Артист" та публікує фото з окопів в Instagram.

На початку травня його підрозділ поїхав на Харківщину.

Зірка "Вітальки" Гарік Бірча

Актор Гарік Бірча, який став відомим широкому загалу завдяки серіалу "Віталька" і шоу "Ліга сміху", від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну служить в лавах ЗСУ.

Гарік Бірча з серіалу "Віталька" служить у ЗСУ

Його теперішній образ дисонує зі звичною роллю смішного хлопця. Зараз актор у пікселі публікує відео, на яких декламує вірші, ділиться своїми роздумами щодо війни і майбутнього країни.

Лідер гурту O.Torvald Євген Галич

Лідер гурту "O.Torvald" Євген Галич у перші днів повномасштабної війни відправив свою дружину з дітьми за кордон. Співак спочатку займався волонтерством у Львові, бо не зміг потрапити до тероборони.

Євген Галич, соліст гурту O.Torvald

До Збройних сил Галичу вдалося потрапити лише у квітні. Також Галич отримав орден ІІІ ступеня від президента за мужність. З цього часу він також влаштовує благодійні концерти зі зборами для армії. На фронті перебуває також гітарист гурту Денис.

Виконавець пісні "Їхали козаки" Сергій Василюк

Соліст групи "Тінь сонця" Сергій Василюк може бути відомий широкій громадськості виконанням пісні "Їхали козаки", яка у TikTok набрала понад 23,5 тис. відео з військовими та під яку багато років підряд виходив на ринг боксер Олександр Усик.

Сергій Василюк у ЗСУ

Василюк є стрільцем 130-ї бригади тероборони та час від часу влаштовує благодійні концерти, де збирає кошти на допомогу армії. Його батальйон зараз розташований на сході у Донецькій області.

Звукорежисер гурту "Тінь сонця" Євген Корольов — також боєць 130-го батальйону ТрО Збройних Сил України, наразі відновлюється після серйозного поранення, повідомляло раніше видання "Переяслав.інфо".

Колишній гітарист гурту Latexfauna

У грудні на сторінці гурту Latexfauna з’явилася інформація про те, що їхній екс-гітарист Костя Левицький є десантником в лавах ЗСУ. Він також співавтор першого альбому гурту та хітів "Космос", "Євпаторія" і "Кунг-Фу".

Костя Левицький, колишній гітарист гурту Latexfauna

У гурті закликали долучатися до зборів для підрозділу гітариста, якими займається його матір:

"Нині Костя є десантником в лавах ЗСУ. А його мама Лариса Семенюк займається збром коштів для закупівлі теплих речей у роту, в якій служить Костя. Просимо вас разом з нами підтримати пані Ларису й Костяна", — написали в гурті.

Лідер гурту "Руки’в брюки"

Лідер гурту RvB (Руки’в брюки) Олександр Ремез із початком повномасштабного вторгнення 24 лютого пішов добровольцем у Київську ТРО, а звідти їх перекинули на фронт передає "Слух".

"Так уже вийшло, що нашу роту назвали на честь відомого полководця Івана Сірка. Він був дуже крутий, його декілька разів переобирали кошовим отаманом — серед козаків це було дуже почесно. Мій командир дозволив мені займатися музикою, але сказав: З тебе гімн роти".

Ремез брав участь у бойових діях на Луганщині, де на початку літа отримав поранення і декілька тижнів перебував у шпиталі. За час реабілітації він проводив благодійні концерти.

Співак Саша Буль

Український виконавець у жанрі кантрі Саша Буль приєднався до війська в перші дні березня і зараз є заступником начальника штабу, передає Liroom.

Саша Буль на фронті

"Мені знадобився тиждень, щоб усвідомити нову реальність, оговтатись, підготувати підґрунтя в родині і піти до центру комплектування. Тож це було виважене рішення", — розповідав Буль.

Віктор Стороженко

Український актор Віктор Стороженко, який до війни грав у "Молодому театрі", влітку отримав серйозне поранення на фронті. Так, у пекельній битві під Зайцевим на Донеччині його команду накрили касетні міни. Того дня, 11 серпня, російські окупанти захопили українські позиції, але ввечері наші бійці знищили ворога і повернули контроль над фронтом.

Віктор Стороженко влітку отримав серйозне поранення під Зайцевим

Стороженко вже одужав та повернувся на фронт, а у жовтні у нього народилася донька.

Олексій Ярош, гурт "Карна"

Вокаліст гурту "Карна" Олексій Ярош також захищає батьківщину на передовій:

Як повідомляв "Телеграф", наприкінці березня соліст групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк постраждав під час мінометного обстрілу столиці. Артист отримав поранення уламком міни, який потрапив йому в щоку.