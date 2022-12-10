Жан-Клод Ван Дамм неочікувано опинився в Україні: фото

62-річна знаменитість відвідав лікарню в Ужгороді

Чимало світових зірок не побоялися приїхати в Україну під час війни: до нас завітала і Анджеліна Джолі, і Джессіка Честейн, і Шон Пенн, а також Бен Стіллер. До цього списку приєднався і знаменитий актор Жан-Клод Ван Дамм.

В суботу, 10 грудня, в мережі з'явилась інформація про те, що зірка бойовиків завітав до Ужгорода. В місті чоловік відвідав одну з місцевих приватних клінік. Спільне фото з Ван Даммом опублікував у соцмережі закарпатський лікар.

"Навчив усю лікарню сідати на шпагат", — жартують в мережі.

Як повідомляє ТСН, до лікарні 62-річний актор навідався через погане самопочуття. Мета його візиту до України невідома. Самі ж лікарі підтвердили візит Ван Дамма, однак, за їхніми словами, сам актор заборонив їм розголошувати будь-які деталі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в березні цього року в Україні волонтерив відомий голлівудський режисер Кері Фукунага, який свого часу відзняв такі фільми, як "Джейн Ейр" (був номінований на Оскар, 2011), "Не час помирати" (2021).

Також нещодавно завітав в нашу країну британський мандрівник, експерт із виживання Бер Гріллз.