Жан-Клод Ван Дамм неожиданно оказался в Украине: фото

62-летняя знаменитость посетил больницу в Ужгороде

Многие мировые звезды не побоялись приехать в Украину во время войны: нас посетила и Анджелина Джоли, и Джессика Честейн, и Шон Пенн, а также Бен Стиллер. К этому списку присоединился и знаменитый актер Жан-Клод Ван Дамм.

В субботу, 10 декабря, в сети появилась информация о том, что звезда боевиков посетил Ужгород. В городе мужчина посетил одну из местных частных клиник. Совместное фото с Ван Даммом опубликовал в соцсети закарпатский врач.

"Научил всю больницу садиться на шпагат", — шутят в сети.

Как сообщает ТСН, в больницу 62-летний актер наведался из-за плохого самочувствия. Цель его визита в Украину неизвестна. Сами же врачи подтвердили визит Ван Дамма, однако, по их словам, сам актер запретил им разглашать любые детали.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в марте этого года в Украине волонтерил известный голливудский режиссер Кэри Фукунага, который в свое время снял такие фильмы, как "Джейн Эйр" (был номинирован на Оскар, 2011), "Не время умирать" (2021).

Также недавно посетил нашу страну британский путешественник, эксперт по выживанию Беар Гриллз.