Голливудский актер Бен Стиллер приехал на Киевщину и погулял по Крещатику (фото, видео)

Бен Стиллер прибыл в Украину накануне как посол доброй воли ООН. 19 июня он был замечен в центре Львова.

Вслед за всемирно известной актрисой Анджелиной Джоли, недавно посетившей Украину, нашу страну решил поддержать своим приездом еще один голливудский актер Бен Стиллер. На днях Стиллер приехал во Львов, а 20 июня его заметили в городке Макаров на Киевщине.

Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал "Суспильне". На нем актер коротко пообщался с местной жительницей.

Актер отправился в Киевскую область. На коротком видео, опубликованном в сети, актер общается с девушкой. Актер приветливо помахал ей и сказал, что рад с ней познакомиться.

Затем актер добрался и до Киева. Поклонники заметили звезду, когда он гулял по Крещатику.

Бен Стиллер

Отметим, что Бен Стиллер прибыл в Украину накануне как посол доброй воли ООН. 19 июня он был замечен в центре Львова. Также он общался с украинскими беженцами в Польше.

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Напомним, что 30 апреля американская актриса Анджелина Джоли приехала в Украину, чтобы помочь пострадавшим от войны людям. Звезду "поймали" в одном из львовских кафе. Ее снимок оттуда быстро превратился в материал для мемов, ведь известную представительницу Голливуда совсем проигнорировал один из юных посетителей заведения.

Помимо этого украинцы выдали и другую забавную реакцию на приезд кинозвезды.