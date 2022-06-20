Гребенщиков готов выступить на Донбассе и в Крыму, но есть условие

Артист не признает аннексию Крыма и выступает против войны в Украине.

Российский рок-музыкант Борис Гребенщиков, который ранее назвал войну в Украине "безумием и позором россии", не против поехать выступать на Донбасс и даже в Крым, однако у него есть одно условие: въезжать на эти территории он должен только через Украину, ведь это ее часть.

О том, что он не признает аннексию Крыма россией, войну в Украине, а также придуманные рф "ДНР" и "ЛНР", музыкант в очередной раз рассказал в своем новом интервью, которое он дал Ирине Шихман в программе "А поговорить?". Гребенщиков объяснил, ч ото он имел в виду, сказав театральному деятелю Эдуарду Боякову, что поедет на Донбасс еще в 2014 году, однако этого не сделал.

Гребенщиков упрекнул Боякова в том, что он не знает, что Донбасс и Крым — это украинские территории. Музыкант считает, что люди, которые так же считают, "душевно больные", ведь это то же самое, что считать, что Португалия – это часть Воронежской области.

"И в Крыму, и в Донбассе я готов играть, если я туда въезжаю через Украину, частью которых пока эти места являются" — отметил Гребенщиков.

Отметим, что российская актриса Лия Ахеджакова, которая родилась в Днепропетровске (сейчас Днепр), ранее заявила, что украинцы заставляют путинский режим "выдыхаться и ослабевать". Также артистка выразила желание приехать в Украину после ее победы в войне с российским оккупантом.

Также за пару дней до вторжения россии в Украину актриса прокомментировала признании путиным независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". По мнению 83-летней артистки, последствия такого решения будут очень тяжелыми.