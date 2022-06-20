Гребенщиков готовий виступити на Донбасі та в Криму, але є умова

Артист не визнає анексію Криму та виступає проти війни в Україні.

Російський рок-музикант Борис Гребенщиков, який раніше назвав війну в Україні "божевіллям і ганьбою росії", не проти поїхати виступати на Донбас і навіть до Криму, проте має одну умову: в’їжджати на ці території він повинен тільки через Україну, адже це її частина.

Про те, що він не визнає анексію Криму росією, війну в Україні, а також вигадані рф "ДНР" та "ЛНР", музикант вкотре розповів у своєму новому інтерв’ю, яке він дав Ірині Шихман у програмі "А поговорити?". Гребенщиков пояснив, що він мав на увазі, сказавши театральному діячеві Едуарду Боякову, що поїде на Донбас ще в 2014 році, проте цього не зробив.

Гребінників дорікнув Боякову в тому, що він не знає, що Донбас та Крим — це українські території. Музикант вважає, що люди, які так само вважають, "душевно хворі", адже це те саме, що вважати, що Португалія – це частина Воронезької області.

"І в Криму, і на Донбасі я готовий грати, якщо я туди в’їжджаю через Україну, частиною яких поки що ці місця є", — зазначив Гребенщиков.

Зазначимо, що російська актриса Лія Ахеджакова, яка народилася в Дніпропетровську (зараз Дніпро), раніше заявила, що українці змушують путінський режим "видихатися та слабшати". Також артистка виявила бажання приїхати до України після її перемоги у війні із російським окупантом.

Також за пару днів до вторгнення росії в Україну актриса прокоментувала визнання путіним незалежності так званих "ЛНР" та "ДНР". На думку 83-річної артистки, наслідки такого рішення будуть дуже тяжкі.