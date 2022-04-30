Вместо "Джавелинов" отправили Анджелину: забавная реакция украинцев на Джоли во Львове, мемы

Пользователи не упустили возможности и сделали кучу забавных мемов о приезде голливудской звезды во Львов

В субботу, 30 апреля, для всех стал неожиданностью приезд во Львов голливудской актрисы, режиссерши и обладательницы двух премий "Оскар", посла доброй воли ООН Анджелины Джоли.

Видео, которое в соцсети запостила журналистка Майя Пидгородецкая, быстро распространилось в сети, но больше всего пользователей насмешил юноша, который сидит за столиком и не обращает внимания на звезду Голливуда, занимаясь своими делами в смартфоне.

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Украинцы уже начали шутить о событии и делать мемы. В этом материале "Телеграф" собрал веселую реакцию пользователей в сети, посты, которые поднимут настроение в непростое для нас время.

Украинский телеведущий Григорий Решетник поделился записью с актрисой в Инстаграме. Шоумен пошутил, что Джоли может стать следующей звездой ток-шоу "Холостячка".

Комик и музыкант Иван Марунич пошутил в Фейсбуке, что Анджелина Джоли якобы была частью законопроекта ленд-лиза, за который проголосовали в Палате представителей Конгресса США.

По другой версии, Джо Байден не услышал просьбу Зеленского послать Украине "Джавелины" и отправил Анджелину.

Также пользователи сети стали называть актрису Анджелой Джолиненко. От создателей "Борис Джонсонюк" и "Эммануэль Макроненко".

Адвокат Виктор Бенед присоединился к обсуждению новости.

Украинцы с отменным чувством юмора отнеслись к приезду знаменитости.

И несколько мемов, конечно.

Джоли: просто приезжает в Украину. Мужская часть населения Украины:

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