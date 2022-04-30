Замість "Джавелінів" відправили Анджеліну: кумедна реакція українців на Джолі у Львові, меми

Користувачі не впустили можливості і зробили купу кумедних мемів про приїзд голлівудської зірки до Львова

У суботу, 30 квітня, для всіх став несподіванкою приїзд до Львова голлівудської актриси, режисерки та володарки двох премій "Оскар", посо доброї волі ООН Анджеліни Джолі.

Відео, яке в соцмережі запостила журналістка Майя Підгородецька, швидко поширилося в мережі, але найбільше користувачів насмішив юнак, який сидить за столиком і не звертає уваги на зірку Голлівуду, займаючись своїми справами у смартфоні.

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Українці вже почали жартувати про подію та робити меми. У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав веселу реакцію користувачів у мережі, пости, які піднімуть настрій у непростий для нас час.

Український телеведучий Григорій Решетник поділився записом з акторкою в Інстаграмі. Шоумен пожартував, що Джолі може стати наступною зіркою ток-шоу "Холостячка".

Комік та музикант Іван Маруніч пожартував у Фейсбуці, що Анджеліна Джолі нібито була частиною законопроєкту ленд-лізу, за який проголосували у Палаті представників Конгресу США.

За іншою версією, Джо Байден не почув прохання Зеленського надіслати Україні "Джавеліни" і відправив Анджеліну.

Також користувачі мережі почали називати актрису Анджелою Джоліненко. Від творців "Борис Джонсонюк" та "Еммануель Макроненко".

Адвокат Віктор Бенед приєднався до обговорення новини.

Українці з чудовим почуттям гумору поставилися до приїзду знаменитості.

І кілька мемов, звісно.

Джолі: просто приїжджає до України. Чоловіча частина населення України:

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