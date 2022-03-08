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Фото голови Миколаївщини Кіма викликало ажіотаж у мережі: найкращі фотожаби

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім Новина оновлена 08 березня 2022, 07:29
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім

Віталій Кім став справжньою зіркою соціальних мереж.

За тринадцять днів війни, яку розв’язала росія проти України, деякі політики стали справжніми зірками соцмереж та кумирами жінок.

Саме таким героєм став керівник Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Незважаючи на свою тотальну зайнятість, губернатор щодня записує по кілька відеозвернень, в яких розповідає про ситуацію на Миколаївщині, де вже кілька днів активно намагаються пробитися вглиб України російські окупанти.

Кіма вже називають "новим українським крашем", його відео збирають десятки, а то й сотні тисяч переглядів.

Підписники попросили Кіма показати "життя за кадром" і він опублікував фото свого робочого кабінету у військовій адміністрації. Усіх здивувала обстановка: кинджал, гвинтівка, айкос, військова амуніція та сам голова ОДА у яскравих шкарпетках.

Таке фото наробило ажіотажу в мережі та українці вигадали меми та фотожаби:

Зазначимо, Віталію Кіму 40 років, він одружений та має трьох дітей. Він багато років працював у бізнесі, після чого був головою одного із департаментів Міністерства аграрної політики. У 2019 році пройшов до Миколаївської міськради від "Слуги народу", а наприкінці 2020 року був призначений головою обладміністрації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Кім вихвалявся захопленим у боях під Миколаєвом російським всешляховиком "Тигр", який тепер використовуватиметься проти росіян. А 5 березня Кім показав одного збитого російського льотчика.

Теги:
#Миколаївська ОДА #Віталій Кім
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