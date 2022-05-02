Укр

Стало известно, что отвлекло львовского подростка от Анджелины Джоли

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Мальчик не заметил Анджелину Джоли во львовском кафе Новость обновлена 02 мая 2022, 16:43
Мальчик не заметил Анджелину Джоли во львовском кафе

Мальчик видел много фильмов с Джоли, но говорит, что в жизни она совсем другая

Стало известно, что отвлекло львовского мальчика, который был настолько занят, что не заметил голливудскую актрису Анджелину Джоли в кафе. Парень признался, что в этот момент всего лишь слушал музыку и листал ленту Инстаграм.

Как рассказали журналисты ТСН, мальчика зовут Юлиан, ему 14 лет и он заканчивает 8-й класс.

"Я сел за столик и краем уха слышу, что кто-то по-английски разговаривает. Думаю, какая-то американская знаменитость. Видел ее, но не понял, кто это, не узнал", — рассказывает восьмиклассник.

Юлик видел много фильмов с Джоли, но говорит, что в жизни она совсем другая: "В реальности она очень красивая, а вот в фильмах так порой загремят, что родная мама не узнает".

Львовянин также признался, чем занимался тогда, когда позади него сняли голливудскую звезду.

"Я слушал музыку в тот момент. Просто просматривал посты в Инстаграме", — признался парень.

Напомним, что Анджелину Джоли заметили в одном из львовских кафе. В Украину она приехала по личной инициативе.

Помимо этого украинцы выдали и другую забавную реакцию на приезд кинозвезды.

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#Актриса #Джоли
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