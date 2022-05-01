Укр

ООН ни при чем: стало известно, как Джоли приехала в Украину

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Общее фото с голливудской звездой теперь есть у многих жителей и гостей Львова Новость обновлена 01 мая 2022, 12:25
Общее фото с голливудской звездой теперь есть у многих жителей и гостей Львова

Джоли является известным волонтером и побывала не в одной стране с помощью

Приезд Анджелины Джоли во Львов стал большой неожиданностью для многих людей, однако является ее личной инициативой. Отметим, что ранее часть украинцев предположила, что она может пребывать в Украине с визитом, так как является послом доброй воли Организации объединенных наций.

Информацию сообщило издание CBS News, пообщавшись с представителями ООН.

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По словам официального представителя ведомства Мэтта Солтмарша, Управление верховного комиссара по делам беженцев не имеет никакого отношение к решению Джоли посетить Украину. Актриса проявила инициативу, приехав во Львов и посетив там несколько центров и медицинских заведений, в которых сейчас находятся беженцы из восточных и южных регионов Украины.

Также стоит отметить, что в какой-то момент ей пришлось вместе с группой украинцев искать бомбоубежище, ведь в городе прозвучала воздушная тревога.

Стоит отметить, что внимание к полномасштабной войне в Украине Джоли проявила с самого первого дня вторжения рф. 24 февраля в личном Instagram актриса написала, что молится за нашу страну и занимается тем, чтобы обеспечить безопасность для украинских беженцев.

В марте Анджелина Джоли публиковала короткий репортаж о событиях в Украине.

Напомним, что изначально Анджелину Джоли заметили в одном из львовских кафе. Её снимок оттуда быстро превратился в материал для мемов, ведь известную представительницу Голливуда совсем проигнорировал один из юных посетителей заведения.

Помимо этого украинцы выдали и другую реакцию на приезд кинозвезды, хотя и она в основном весьма забавная.

Теги:
#Украина #Анджелина Джоли #Львов #ООН #Война
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