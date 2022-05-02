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Стало відомо, що відволікало львівського підлітка від Анджеліни Джолі

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Хлопчик не помітив Анджеліну Джолі у львівському кафе Новина оновлена 02 травня 2022, 16:43
Хлопчик не помітив Анджеліну Джолі у львівському кафе

Хлопчик бачив багато фільмів з Джолі, але каже, що у житті вона зовсім інша

Стало відомо, що відволікло львівського хлопчика, який був настільки зайнятий, що не помітив голлівудську актрису Анджеліну Джолі у кафе. Хлопець зізнався, що в цей момент лише слухав музику і гортав стрічку Інстаграм.

Як розповіли журналісти ТСН, хлопчика звуть Юліан, йому 14 років і він закінчує 8-й клас.

"Я сів за столик і краєм вуха чую, що хтось англійською розмовляє. Думаю, якась американська знаменитість. Бачив її, але не зрозумів, хто це, не впізнав", — розповідає восьмикласник.

Юлік бачив багато фільмів з Джолі, але каже, що в житті вона зовсім інша: "Насправді вона дуже гарна, а от у фільмах так часом загримлять, що рідна мама не впізнає".

Львів’янин також зізнався, чим займався тоді, коли за ним зняли голлівудську зірку.

"Я слухав музику на той момент. Просто переглядав пости в Інстаграмі", — зізнався хлопець.

Нагадаємо, що Анджеліну Джолі помітили в одному із львівських кафе. В Україну вона приїхала з особистої ініціативи.

Крім цього, українці видали й іншу забавну реакцію на приїзд кінозірки.

Теги:
#Актриса #Джолі
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