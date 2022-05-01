ООН ні до чого: стало відомо, як Джолі приїхала в Україну

Джолі є відомим волонтеркою і побувала не в одній країні з допомогою

Приїзд Анджеліни Джолі до Львова став великою несподіванкою для багатьох людей, однак є її особистою ініціативою. Зазначимо, що раніше частина українців припустила, що вона може перебувати в Україні з візитом, оскільки є послом доброї волі Організації об’єднаних націй.

Інформацію повідомило видання CBS News, поспілкувавшись із представниками ООН.

Чому росії не виграти війну проти України?

За словами офіційного представника відомства Метта Солтмарша, Управління верховного комісара у справах біженців не має жодного стосунку до рішення Джолі відвідати Україну. Актриса ж проявила ініціативу, приїхавши до Львова та відвідавши там кілька центрів та медичних закладів, у яких зараз перебувають біженці зі східних та південних регіонів України.

Також варто зазначити, що якоїсь миті їй довелося разом із групою українців шукати бомбосховище, адже у місті пролунала повітряна тривога.

Варто зазначити, що увагу до повномасштабної війни в Україні Джолі продемонструвала з першого дня вторгнення рф. 24 лютого в особистому Instagram акторка написала, що молиться за нашу країну і займається тим, щоб убезпечити українських біженців.

У березні Анджеліна Джолі публікувала короткий репортаж щодо подій в Україні.

Нагадаємо, що початково Анджеліну Джолі помітили в одному із львівських кафе. Її знімок звідти швидко перетворився на матеріал для мемов, адже відому представницю Голлівуду зовсім проігнорував один із юних відвідувачів закладу.

Крім цього, українці видали й іншу реакцію на приїзд кінозірки, хоча і вона в основному дуже забавна.