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ООН ні до чого: стало відомо, як Джолі приїхала в Україну

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Загальне фото з голлівудською зіркою тепер має багато мешканців та гостей Львова Новина оновлена 01 травня 2022, 12:25
Загальне фото з голлівудською зіркою тепер має багато мешканців та гостей Львова

Джолі є відомим волонтеркою і побувала не в одній країні з допомогою

Приїзд Анджеліни Джолі до Львова став великою несподіванкою для багатьох людей, однак є її особистою ініціативою. Зазначимо, що раніше частина українців припустила, що вона може перебувати в Україні з візитом, оскільки є послом доброї волі Організації об’єднаних націй.

Інформацію повідомило видання CBS News, поспілкувавшись із представниками ООН.

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За словами офіційного представника відомства Метта Солтмарша, Управління верховного комісара у справах біженців не має жодного стосунку до рішення Джолі відвідати Україну. Актриса ж проявила ініціативу, приїхавши до Львова та відвідавши там кілька центрів та медичних закладів, у яких зараз перебувають біженці зі східних та південних регіонів України.

Також варто зазначити, що якоїсь миті їй довелося разом із групою українців шукати бомбосховище, адже у місті пролунала повітряна тривога.

Варто зазначити, що увагу до повномасштабної війни в Україні Джолі продемонструвала з першого дня вторгнення рф. 24 лютого в особистому Instagram акторка написала, що молиться за нашу країну і займається тим, щоб убезпечити українських біженців.

У березні Анджеліна Джолі публікувала короткий репортаж щодо подій в Україні.

Нагадаємо, що початково Анджеліну Джолі помітили в одному із львівських кафе. Її знімок звідти швидко перетворився на матеріал для мемов, адже відому представницю Голлівуду зовсім проігнорував один із юних відвідувачів закладу.

Крім цього, українці видали й іншу реакцію на приїзд кінозірки, хоча і вона в основному дуже забавна.

Теги:
#Україна #Анджеліна Джолі #Львів #ООН #Війна
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