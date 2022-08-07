Звезда фильма "Марсианин" приехала в Киев (видео)

Голливудская актриса Джессика Честейн прибыла в Киев 7 августа

После неожиданного визита Украины Анджелиной Джоли, в Киев прибыла американская актриса Джессика Честейн. Знаменитость приехала в украинскую столицу, чтобы посетить детскую клинику "Охматдит".

Об этом сообщает Telegram-канал "Суспільні новини". Также говорится, что Честейн планирует поехать в Ирпень, а также встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой ОП Андреем Ермаком.

С поезда голливудская актриса вышла в чёрном комбинезоне и солнцезащитных очках. С ней также был багаж. Она была со всеми дружелюбна и много улыбалась.

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Что известно о Джессике Честейн

Джессика Честейн является известной на весь мир голливудской актрисой. Многие ее знают по игре в фильмах "Марсианин", где она сыграла вместе с Мэттом Деймоном, "Интерстеллар", где сыграла с Мэттью МакКонахи, "Опасная игра Слоун" и многих других лентах. В 2008 году актриса снялась в драме "Дерево жизни" с Брэдом Питтом.

В 2012 году Честейн была включена в ежегодный список ста самых влиятельных людей года по версии журнала Time.

Напомним, что 30 апреля американская актриса Анджелина Джоли приехала в Украину, чтобы помочь пострадавшим от войны людям. Звезду "поймали" в одном из львовских кафе. Ее снимок оттуда быстро превратился в материал для мемов, ведь известную представительницу Голливуда совсем проигнорировал один из юных посетителей заведения.

Помимо этого украинцы выдали и другую забавную реакцию на приезд кинозвезды.