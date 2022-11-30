Украинцы "засекли" на заправке известного ведущего Беара Гриллса: зачем эксперт по выживанию приехал в Украину (фото, видео)

Путешественник-экстремал был не один, а с операторами

После недавней громкой новости о прибытии в Украину известного американского астронавта Скотта Келли соцсети обсуждают приезд британского путешественника, ведущего, эксперта по выживанию Беара Гриллса (Эдварда Майкла).

Автора популярного проекта "Выжить любой ценой" (Man vs. Wild) "засекли" на одной из заправочных станций. Он охотно общался с прохожими. Вместе с Гриллсом была команда съемочной группы. Фотографии и видео разлетелись по украинским Телеграм-каналам.

На официальных ресурсах телеведущий не афишировал поездку в Украину и не делился подробностями цели визита. Судя по тому, что с ним была съемочная команда, вероятно, Беар Гриллс проводит съемки и документирует жизнь украинцев во время полномасштабной российско-украинской войны.

Интересно, что ранее Беар Гриллс приятно отзывался о нашей стране и украинском народе в одном из интервью. Он уже бывал в Украине. По его словам, у нас очень интересная страна, в которой тоже есть смелые парни.

Отметим, Беар Гриллс известен благодаря экстремальным проектам. Ведущего забрасывали в самые непроходимые места: джунгли, пустыни, заброшенную шахту, горные перевалы. Без припасов и снаряжения путешественник добирался к цивилизации.

Как сообщал "Телеграф", с момента полномасштабного вторжения рф Украина приняла немало уважаемых гостей. В их числе голливудский актер Бен Стиллер, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли и известная американская актриса Джессика Честейн.