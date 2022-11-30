Українці "засікли" на заправці відомого ведучого Беара Гріллса: навіщо експерт із виживання приїхав до України (фото, відео)

Мандрівник-екстремал був не один, а з операторами

Після нещодавньої гучної новини про прибуття в Україну відомого американського астронавта Скотта Келлі соцмережі обговорюють приїзд британського мандрівника, ведучого, експерта з виживання Беара Грілса (Едварда Майкла).

Автора популярного проєкту "Вижити за будь-яку ціну" (Man vs. Wild) "засікли" на одній із заправних станцій. Він охоче спілкувався із перехожими. Разом із Гріллсом була команда знімальної групи. Фотографії та відео розлетілися українськими Телеграм-каналами.

На офіційних ресурсах телеведучий не афішував поїздку до України та не ділився подробицями мети візиту. Зважаючи на те, що з ним була знімальна команда, ймовірно, Беар Гріллс проводить зйомки та документує життя українців під час повномасштабної російсько-української війни.

Цікаво, що раніше Беар Грілс приємно відгукувався про нашу країну та український народ в одному з інтерв’ю. Він уже бував в Україні. За його словами, у нас дуже цікава країна, де теж є сміливі хлопці.

Зазначимо, Беар Грілс відомий завдяки екстремальним проєктам. Ведучого закидали в непрохідні місця: джунглі, пустелі, покинуту шахту, гірські перевали. Без припасів та спорядження мандрівник діставався цивілізації.

Як повідомляв "Телеграф", з моменту повномасштабного вторгнення рф Україна прийняла чимало шанованих гостей. У тому числі голлівудський актор Бен Стіллер, посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі та відома американська актриса Джесіка Честейн.