Зірка фільму "Марсіанин" приїхала до Києва (відео)

Голлівудська актриса Джессіка Честейн прибула до Києва 7 серпня

Після несподіваного візиту України Анджеліною Джолі, до Києва прибула американська актриса Джессіка Честейн. Знаменитість приїхала до української столиці, щоб відвідати дитячу клініку "Охматдит".

Про це повідомляє Telegram-канал "Суспільні новини". Також говориться, що Честейн планує поїхати до Ірпіня, а також зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та головою ОП Андрієм Єрмаком.

З поїзда голлівудська актриса вийшла у чорному комбінезоні та сонцезахисних окулярах. З нею також був багаж. Вона була з усіма доброзичливою і багато посміхалася.

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Що відомо про Джессіку Честейн

Джессіка Честейн є відомою на весь світ голлівудською актрисою. Багато хто її знає з гри у фільмах "Марсіанин", де вона зіграла разом з Меттом Деймоном, "Інтерстеллар", де зіграла з Меттью МакКонахі, "Небезпечна гра Слоун" та багатьох інших стрічках. 2008 року актриса знялася в драмі "Дерево життя" з Бредом Піттом.

У 2012 році Честейн була включена до щорічного списку ста найвпливовіших людей року за версією журналу Time.

Нагадаємо, що 30 квітня американська актриса Анджеліна Джолі приїхала до України, щоб допомогти постраждалим від війни людям. Зірку "зловили" в одному із львівських кафе. Її знімок звідти швидко перетворився на матеріал для мемів, адже відому представницю Голлівуду зовсім проігнорував один із юних відвідувачів закладу.

Крім цього, українці видали й іншу кумедну реакцію на приїзд кінозірки.