Поддерживает Украину с самого начала войны: в Киев приехал известный астронавт (фото)

За время российского вторжения Келли собирал деньги для нужд пострадавших украинцев

Украина продолжает принимать важных гостей со всего мира. Вслед за делегацией правительства Бельгии в Киев прибыл известный американский астронавт Скотт Келли. Этот человек знаком многим украинцам, ведь он обозначил свою поддержку нашей стране с самого начала российского вторжения в феврале. На данный момент Келли является одним из послов платформы United24, направленной на информирование западных граждан о ходе войны и помощи украинцам.

О своем визите астронавт сообщил в личном Twitter-аккаунте, передает "Телеграф". На фотографии, прикрепленной к твиту, он позирует на фоне главного железнодорожного вокзала в Киеве. Пребывание Келли в Украине началось 27 ноября.

"Сегодня утром прибыл в Киев, чтобы собственными глазами увидеть зверства, совершенные россией, и поддержку, необходимую Украине", — отметил Скотт Келли в соцсети, подкрепив свою публикацию хэштегом со словами United24.

Скотт Келли в Киеве

Стоит отметить, что американский астронавт поставил абсолютный рекорд среди коллег-сограждан, четыре раза побывав на орбите Земли. Всего он провел в космосе более 520 дней. Самый длительный его полет к звездам занял 340 дней. Стоит отметить, что за время российского полномасштабного вторжения в Украину он постоянно собирал деньги для наших соотечественников. Всего ему удалось передать полмиллиона долларов, в том числе полученных от продажи его NFT-изображений снимков из космических путешествий Келли.

Официальный портрет Келли-астронавта

Среди амбассадоров проекта United24 американец оказался всего месяц назад — 27 октября 2022 года. Он опекается направлением медицинской помощи, помогая с финансированием приобретения машин "скорой помощи" класса С. В таких автомобилях Украина весьма нуждается, ведь часть из них были разбиты российскими ракетами, а еще часть — украдены оккупантами.

Многие украинцы радуются прибытию кумира на их родину и просят его быть весьма осторожным в связи с вероятными атаками захватчиков на мирные города.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что немало шума наделали граффити, оставленные на руинах домов в Бородянке, стиль которых уж слишком был похож на известного во всем мире Бэнкси. Чуть позже он сам подтвердил авторство, разместив некоторые снимки у себя в соцсетях. Стоит отметить, что некоторым украинцам удалось непосредственно заметить мастера за работой. Также Бэнкси поделился и видеозаписью того, как создавал свои работы в Украине.