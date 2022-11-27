С визитом к Зеленскому приехала скандальная европейская министр: что известно

Лябиб прибыла в Киев с бельгийским премьером Александром де Кроо

Украину продолжают посещать высокопоставленные западные политики. Вслед за советником президента США по вопросам безопасности Джейка Салливана приезд организовали и представители правительства Бельгии. Примечательно, что вместе с премьером страны Александром де Кроо в Киев прибыла и глава МИД Бельгии Аджа Лябиб. Эта политик имеет весьма скандальную репутацию из-за ее поездок в Крым уже после оккупации полуострова россией.

Тем не менее, судя по информации и фотографиям в ее личном Twitter, она наконец-то получила разрешение на посещение Украины — как одна из членов бельгийской правительственной делегации. Отметим, что ранее Лябиб принесла свои извинения за пребывание на Крымском полуострове и неоднозначные заявления, которые себе позволяла после этого.

Сейчас же министр иностранных дел Бельгии успела встретиться с президентом Владимиром Зеленским, провести несколько личных переговоров с другими политиками, а также на собственные глаза посмотреть, какие последствия принес "русский мир" в пригород Киева. Среди прочих населенных пунктов, которые "проведала" Лябиб, указаны Бородянка и Буча.

Встреча Аджи Лябиб с Владимиром Зеленским

К слову, в Бородянке политик обратила особое внимание на граффити всемирно известного Бенкси, подчеркнув, что таким образом художник тонко использовал историю "Давида и Голиафа", перенеся ее на реалии российско-украинской войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на позицию президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера повлиял официальный визит в Украину.