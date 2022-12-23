Марка з автографом воїна, борщ від телеведучої та Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі — як українські знаменитості збирають донати

Яскраві приклади розіграшів та аукціонів для підтримки української армії

Україна понад 300 днів відважно чинить опір російським окупантам, звільняє власні території, рятує українців від жахів "руского міра", зокрема і завдяки благодійним проєктам, донатним зборам волонтерів та знаменитостей.

Українські артисти художники, музиканти — мистецька еліта України — найбільш винахідливим чином шукає можливості зібрати кошти на підтримку Збройних Сил України.

Ми зібрали яскраві приклади розіграшів, аукціонів для підтримки української армії.

Дмитро Комаров, ведучий програм "Світ навиворіт", виставив на аукціон улюблений автомобіль Сhrysler Сrossfire — його вдалося продати за 1 млн гривень компанії молодих людей із ком'юніті United Invest Team.

Ще одним автодилером став Андрій Данилко (відомий як "Вєрка Сердючка"). У Лондоні на аукціоні продали його Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року, який належав вокалісту Queen Фредді Мерк'юрі. 250 000 фунтів стерлінгів пішли на створення в Україні центру протезування.

Гурт Kalush Orchestra продав кубок переможця "Євробачення-2022" за 900 тисяч доларів і вирушив збирати кошти для потреб українських воїнів на концертах по світу.

Шон Пенн, режисер та актор, просив у найбагатших людей світу придбати для України винищувачі. У Лос-Анджелесі Шону вдалося зібрати понад 1 млн доларів на своєму благодійному концерті. Актор прибув до України у перші дні російського вторгнення і на власні очі пересвідчився у жаху, який несе Росія для світу.

Влітку Марк Куцевалов, відомий своєю участю у програмі "Ліга Сміху" та шоу "Пара на мільйон" пройшов 850 км за 18 днів з рідного Чорноморська до Говерли. Метою подорожі був збір коштів на купівлю необхідних на передовій трьох карет швидкої допомоги.

Не одними дорогоцінностями і авто: телеведуча Леся Нікітюк розігрувала борщ за донат на дрон для міжнародного батальйону "Титан" вартістю 1,85 млн гривень. А ультрамарафонець з Києва Сергій Попов щодня пробігав 42 км для збору коштів на реабілітацію військових.

"Марка з автографом, як символ нескореності" — нещодавно у Facebook Олександр Сидоренко (Фоззі), вокаліст ТНМК, проводив традиційний розіграш марки на закупівлі компонентів для військових аптечок. Марку підписав лівою рукою молодого політика Юрія Гудименко, який отримав у бою під Харковом складні поранення. За кілька днів вдалося зібрати понад 58 тисяч гривень.

Українці — незламна нація. Ми проводимо стендапи під час війни, щоб підтримати ЗСУ; продаємо колекції, щоб привезти "той самий" дрон; відкладаємо коштів для армії більше. ніж собі на квартиру чи машину. Адже перемога залежить від кожного з нас — ми збираємо кошти і донатимо у те, що віримо — у Самостійну та Вільну Україну.