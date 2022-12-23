Марка с автографом воина, борщ от телеведущей и Rolls-Royce Фредди Меркьюри — как украинские знаменитости собирают донаты

Яркие примеры розыгрышей и аукционов для поддержки украинской армии

Украина более 300 дней отважно сопротивляется российским оккупантам, освобождает собственные территории, спасает украинцев от ужасов "русского мира", в том числе и благодаря благотворительным проектам, донатным сборам волонтеров и знаменитостей.

Украинские артисты художники, музыканты – художественная элита Украины – очень изобретательно ищут возможности для сбора средств в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Мы собрали яркие примеры розыгрышей, аукционов для поддержки украинской армии.

Дмитрий Комаров, ведущий программ "Мир наизнанку", выставил на аукцион любимый автомобиль Сhrysler Сrossfire – его удалось продать за 1 млн гривен компании молодых людей из комьюнити United Invest Team.

Еще одним автодилером стал Андрей Данилко (известный как "Верка Сердючка"). В Лондоне на аукционе продали его Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года, принадлежавший вокалисту Queen Фредди Меркьюри. 250 тысяч фунтов стерлингов пошли на создание в Украине центра протезирования.

Группа Kalush Orchestra продала кубок победителя "Евровидения-2022" за 900 тысяч долларов и отправилась собирать средства для нужд украинских воинов на концертах по миру.

Шон Пенн, режиссер и актер, просил самых богатых людей мира приобрести для Украины истребители. В Лос-Анджелесе Шону удалось собрать более 1 млн долларов на своем благотворительном концерте. Актер прибыл в Украину в первые дни российского вторжения и воочию убедился в ужасе, который несет Россия для мира.

Летом Марк Куцевалов, известный своим участием в программе "Лига Смеха" и шоу "Пара на миллион", прошел 850 км за 18 дней из родного Черноморска на Говерлу. Целью путешествия был сбор средств на покупку необходимых на передовой трех карет скорой помощи.

Не одними драгоценностями и авто: телеведущая Леся Никитюк разыгрывала борщ за донат на дрон для международного батальона "Титан" стоимостью 1,85 млн гривен. А ультрамарафонец из Киева Сергей Попов ежедневно пробегал 42 километра для сбора средств на реабилитацию военных.

"Марка с автографом как символ несокрушимости" — недавно в Facebook Александр Сидоренко (Фоззи), вокалист ТНМК, проводил традиционный розыгрыш марки на закупки компонентов для военных аптечек. Марку подписал левой рукой молодой политик Юрий Гудыменко, получивший в бою под Харьковом тяжелые ранения. Через несколько дней удалось собрать более 58 тысяч гривен.

Украинцы – несокрушимая нация. Мы проводим стендапы во время войны, чтобы поддержать ВСУ; продаем коллекции, чтобы привезти "тот же" дрон; откладываем средств для армии больше, чем себе на квартиру или машину. Победа ведь зависит от каждого из нас — мы собираем средства и донатим на то, во что верим — в Самостоятельную и Свободную Украину.