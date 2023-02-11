Звезда сериала "Поймать Кайдаша" заявил, как россияне крали главные роли в Украине

Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, получивший повестку в военкомат, рассказал о том, как российские актеры снимались в Украине и забирали главные роли у самих украинцев.

В свежем интервью Григория Решетника в проекте "Як ти?" звезда сериала "Поймать Кайдаша" заявил, что украинские актеры всегда были на второстепенных ролях даже снимаясь в своей собственной стране, а главные роли отходили россиянам. Актер назвал причину такой несправедливости.

"Мы не понимали, что есть построенный механизм: продакшн украинскому звонит российский канал: "Снимите для нас сериал у себя, здесь дешевле. У вас более дешевая массовка, только одно условие — вот это вот чувиха из Москвы будет на главной роли". Мы не понимали, что так вот создана такая структура", — ответил Цымбалюк.

Актер заявил, что их никто и не рассматривал на главные роли, потому что все эти проекты сразу показывали в постсоветских странах. Также Цымбалюка очень удивляло, что в Украину возят тех актеров, которые не нужны в самой рф.

"Они стали звездами здесь, а там их вообще никто не знает. Меня бесило. Шлак, который не нужен россии. 80% всего так и было", — рассказал актер.

Раньше мы рассказывали, кто из украинских звезд сейчас защищает Украину на фронте. Эти знаменитые актеры, певцы и музыканты еще в начале полномасштабного вторжения променяли любимое дело на окопы.