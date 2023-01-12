Светомузыка для оккупантов. Эти звезды защищают Украину на фронте

Знаменитости еще в начале вторжения променяли любимое дело на окопы

В ходе тяжелых боев за Соледар получил ранения украинский актер Дмитрий Линартович, известный по фильмам "Прошедший сквозь огонь", "Толока" и "Обмен". Кроме Линартовича, на сложных участках на Востоке и Юге Украину защищают и другие звезды, еще в феврале покинувшие сцену ради адской работы в окопах.

Если, например, о службе певца Андрея Хливнюка ТРО узнали все в Украине и даже Pink Floyd, то есть актеры, которые несколько скромнее. "Телеграф" решил напомнить, кто еще из знаменитостей ушел на войну:

Актер Александр Печерица

Актер театра имени Ивана Франко Александр Печерица, также игравший в сериале "Век Якова" и фильме "Горькая жатва" 26 февраля абсолютно без военной подготовки записался в терроборону Киева.

Актер Александр Печерица на фронте

Хотя, как рассказывал в одном из интервью, записаться было непросто из-за толпы перед войском матом. Свое решение пойти защищать страну актер объяснил так:

"Я живу на Левом берегу, на высоком этаже. Так что у меня были билеты в первом ряду самого высокого балкона (если брать в эквиваленте театра) смотреть на происходящее под Вышгородом, на Троещине, ТЭЦ — все было видно и хорошо слышать. Повторюсь : большого выбора, как поступить, у меня не было".

Сейчас он воюет на фронте с позывным "Артист" и публикует фото из окопов в Instagram.

В начале мая его подразделение поехало на Харьковщину.

Звезда "Витальки" Гарик Бирча

Актер Гарик Бирча, ставший известным широкой публике благодаря сериалу "Виталька" и шоу "Лига смеха", с начала полномасштабного вторжения россии в Украину служит в рядах ВСУ.

Гарик Бирча из сериала "Виталий" служит в ВСУ

Его нынешний образ диссонирует с привычной ролью смешного парня. Сейчас актер в пикселе публикует видео, на которых декламирует стихи, делится своими размышлениями по поводу войны и будущего страны.

Лидер группы O.Torvald Евгений Галич

Лидер группы "O.Torvald" Евгений Галич в первые дни полномасштабной войны отправил свою жену с детьми за границу. Певец сначала занимался волонтерством во Львове, потому что не смог попасть в терроборону.

Евгений Галич, солист группы O.Torvald

В Вооруженные силы Галичу удалось попасть только в апреле. Также Галич получил орден ІІІ степени от президента за мужество. С этого времени он также устраивает благотворительные концерты с собранием для армии. На фронте также находится гитарист группы Денис.

Исполнитель песни "Ехали казаки" Сергей Василюк

Солист группы "Тень солнца" Сергей Василюк может быть известен широкой общественности исполнением песни "Ехали казаки", которая в TikTok набрала более 23,5 тыс. видео с военными и под которую много лет подряд выходил на ринг боксер Александр Усик.

Сергей Василюк в ВСУ

Василюк — стрелок 130-й бригады терробороны и время от времени устраивает благотворительные концерты, где собирает средства на помощь армии. Его батальон сейчас находится на востоке Донецкой области.

Звукорежиссер группы "Тень солнца" Евгений Королев — также боец 130-го батальона ТрО Вооруженных Сил Украины, восстанавливается после серьезного ранения, сообщало ранее издание "Переяслав.инфо".

Бывший гитарист группы Latexfauna

В декабре на странице группы Latexfauna появилась информация, что их экс-гитарист Костя Левицкий является десантником в рядах ВСУ. Он также соавтор первого альбома группы и хитов "Космос", "Евпатория" и "Кунг-Фу".

Костя Левицкий, бывший гитарист группы Latexfauna

В группе призвали приобщаться к собранию для подразделения гитариста, которым занимается его мать:

"В настоящее время Костя является десантником в рядах ВСУ. А его мама Лариса Семенюк занимается оружием средств для закупки теплых вещей в роту, в которой служит Костя. Просим вас вместе с нами поддержать госпожу Ларису и Костяна", — написали в группе.

Лидер группы "Руки’в брюки"

Лидер группы RvB (Руки’в брюки) Александр Ремез с началом полномасштабного вторжения 24 февраля ушел добровольцем в Киевскую ТРО, а оттуда их перебросили на фронт, передает "Слух".

"Так уж получилось, что нашу роту назвали в честь известного полководца Ивана Сирко. Он был очень крут, его несколько раз переизбирали кошевым атаманом — среди казаков это было очень почетно. Мой командир позволил мне заниматься музыкой, но сказал: "З тебя гимн роты" .

Ремез участвовал в боевых действиях на Луганщине, где в начале лета получил ранение и несколько недель находился в госпитале. Во время реабилитации он проводил благотворительные концерты.

Певец Саша Буль

Украинский исполнитель в жанре кантри Саша Буль присоединился к армии в первые дни марта и сейчас является заместителем начальника штаба, передает Liroom.

Саша Буль на фронте

"Мне понадобилась неделя, чтобы осознать новую реальность, прийти в себя, подготовить почву в семье и пойти в центр комплектования. Поэтому это было взвешенное решение", — рассказывал Буль.

Виктор Стороженко

Украинский актер Виктор Стороженко, до войны игравший в "Молодом театре", летом получил серьезное ранение на фронте. Так, в адском сражении под Зайцевым в Донецкой области его команду накрыли кассетные мины. В тот день, 11 августа, российские оккупанты захватили украинские позиции, но вечером наши бойцы уничтожили врага и вернули контроль над фронтом.

Виктор Стороженко летом получил серьезное ранение под Зайцевым

Стороженко уже поправился и вернулся на фронт, а в октябре у него родилась дочь.

Алексей Ярош, группа "Карна"

Вокалист группы "Карна" Алексей Ярош также защищает родину на передовой:

Как сообщал "Телеграф", в конце марта солист группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк пострадал во время минометного обстрела столицы. Артист получил ранение обломком мины, попавшим ему в щеку.