Ко Дню влюбленных Цымбалюк решил похвастаться своей новой девушкой и заговорил о любви (фото)

В этот необычный день актер решил рассказать, насколько важна для него любовь

Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, ранее получивший повестку и рассказавший о своем отношении к вероятности попасть на фронт, сегодня выложил милые фото со своей новой девушкой Светланой Готочкиной. Об отношениях пары, напомним, стало известно под конец прошлого года — тогда в сети начали появляться первые их общие фото.

На День Святого Валентина краш украинок решил рассказать в своем инстаграме, насколько для него важна любовь. Свои размышления он проиллюстрировал совместными фото с Готочкиной. "Обязательно будьте влюбленными! Чувства — оружие! Берегите и приумножайте любовь: она победит что угодно! Этот день важен! Пусть он существует только ради того, чтобы остановиться на мгновение и еще раз подумать о человеке, который делает тебя счастливее! Я точно знаю: без любви — жизнь неполноценна! И ничего в этом мире не заменит настоящих эмоций … Цените каждую минуту вместе, потому что жизнь, как видите, стала еще более бесценной! И это все благодаря чувствам, которые нас мотивируют и укрепляют", — пишет актер

В комментариях поклонники желают паре крепкой любви и безграничного счастья.

Кстати, такого же плана пост появился и на странице Светланы Готочкиной. Правда, лайков и комментариев там гораздо меньше.

Ранее мы рассказывали, что украинские защитники трогательно поздравили украинцев с Днем влюбленных. Говорят, благодаря любви они возвращаются из ада.