Любовь возвращает из ада: украинские защитники трогательно поздравили с Днем влюбленных (видео)

Даже во время войны украинцы находят минутку, чтобы поздравить друг друга с праздником

Во вторник, 14 февраля, Украина традиционно отмечает День всех влюбленных. Несмотря на военное положение и не утихающую в нашей стране войну, наши сограждане надеются на возможность если не провести праздник со своими половинками, то хотя бы их поздравить. Даже если кто-то из пары сейчас находится на фронте. Например, спецназначенцы Винничины записали трогательное видеопоздравление для своих и не только избранниц, напомнив, за что выступили против врага.

Роликом поделились в пресс-службе МВД Украины. В съемках приняли участие несколько военнослужащих, которые находятся далеко от своих семей, но не отказались выразить собственные чувства на камеру.

"Каждый защитник является чем-то любимым, он любит кого-то. Благодаря любви, они возвращаются из самого ада", — говорится в обращении.

Также было отмечено, что даже в такое непростое время военные все равно думают о самых родных и любимых, а также ищут возможности удивить и порадовать их. Обещания победить, вернуться домой живыми и благодарность за искренность любви и поддержку — вот из чего состоит это поздравление. Оно может быть не слишком литературным, но точно является честным и щемящим.

"14 февраля — это праздник любви. Рядом с вами этот праздник для нас каждый день", — резюмировали спецназначенцы.

Неудивительно, что украинцы уже начали реагировать на увиденное тоже довольно эмоционально, приветствуя ответных военных.

Напомним, что именно 14 февраля украинская волонтер Дана Яровая объявила специальный благотворительный сбор-лотерею, призом в котором есть валентинки с подписью Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. "Телеграф" подробно объяснял условия участия в подобном мероприятии.

Также мы подготовили для вас подборку необычных поздравлений – они написаны не человеком, а искусственным интеллектом, хотя и выглядят невероятно милыми.