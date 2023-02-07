Как оригинально отметить День святого Валентина: пять нетривиальных идей

Если не хочется устраивать традиционный ужин, то есть более необычные способы отпраздновать Валентинов день

Во вторник, 14 февраля 2023 года, весь мир будет праздновать замечательный праздник День святого Валентина, который еще часто называют Днем влюбленных. В эту дату принято обмениваться подарками со своими половинками и устраивать свидания.

"Телеграф" рассказывает идеи свиданий на 14 февраля для тех, кто хочет провести Валентинов день более нестандартно. Конечно же, романтический ужин или совместный поход в SPA – отличные идеи времяпровождения, но некоторым могут показаться слегка "заезженными".

Парный мастер-класс

Узнайте вдвоем что-то новое в 14 февраля! Отправляйтесь на парный мастер-класс по изготовлению десерта (а уже потом его можно заточить прямо в постели дома) или посетите индивидуальный урок какого-нибудь страстного парного танца. Если вам интересно, то можете пойти на мастер-класс по созданию букетов: сделанный своими руками подарок будет радовать вас и после праздника. Лепка из глины или живопись – выбор за вами, главное, не бойтесь проявлять фантазию и творчество!

Чудесная идея для свидания для любой пары

Необычная игра

Для тех, кто хочет провести вечер в День святого Валентина дома, подойдет игра на узнавание друг друга. Ее можно купить в магазине или интернете. Если есть желание, то изготовьте сами: составьте карточки с вопросами на сближение. Размышляя на разные тем, в том числе весьма интимные, вы лучше узнаете друг друга и сблизитесь.

С ноткой экстрима

Активным парам в праздник вряд ли захочется скучать в типичном ресторане. Лучше посетите занимательный квест, к примеру, на тему вашего любимого фильма. Или сходите в а-ля комнату ярости: там можно крушить молотком разные предметы. Это поможет выпустить негативные эмоции! Если вы спортивно подкованы, займитесь скалолазанием или даже совершите совместный банджи-прыжок.

Выпустите пар в комнате ярости

Романтика по интернету

Не все пары смогут в этом году насладиться Днем влюбленных, если разбросаны по разным уголкам страны, а то и мира. Не беда, по Zoom тоже можно провести романтический ужин, в том числе с пикантным продолжением. Обязательно наденьте красивую одежду (хотя бы на ту часть, которая помещается в экран), зажгите свечи и включите негромкую расслабляющую музыку. Чтобы не заскучать, поиграйте в словесные игры для двоих.

Путешествие в прошлое

Оригинальная идея для свидания на 14 февраля – воссоздание первого свидания. Вспомните, где вы гуляли в первый раз, зайдите в ту же кофейню, купите такие же цветы, присядьте и обниметесь на той же скамейке в парке… Приятные и теплые воспоминания гарантированы. Вы сможете заново взглянуть на ваши отношения и еще больше их ценить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что астрологи озвучили свои рекомендации касательно празднования Дня святого Валентина. Кому-то из знаков Зодиака по душе парный массаж, а кто-то лучше останется на 14 февраля дома.