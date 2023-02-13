Валентинки с Залужным: известная волонтер организовала лотерею, у желающих есть одни сутки
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Правила участия весьма просты
Известная украинская волонтер Дана Яровая объявила праздничный сбор на нужды ВСУ ко Дню святого Валентина и приготовила участникам небольшие сюрпризы.
Как сообщила она у себя в Фейсбук, сбор будет открыт лишь один день до 18:00 14 февраля, а его целью является два беспилотных авиакомплекса "Лазарь".
При этом каждый сотый участник сбора получит одну из валентинок, подписанных главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
"В комментариях к платежу пишите: "участие в лотерее" и контактный телефон, по которому с вами, в случае выигрыша, можно связаться. Всего таких подписанных Валентинок 175 шт. Все для вас, даже себе не оставила", — написала Яровая.
Она также оставила реквизиты для совершения платежей:
- банка "Моно" доступна по ссылке;
- номер карты: 5375 4112 0293 0439
Как сообщалось ранее, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный накануне получил в наследство 1 миллион долларов, но не стал оставлять деньги себе, а направил на нужды армии.
Позже стало известно, что деньги ему завещал выходец из Винницы и известный в СССР ученый Григорий Степанец, которого из-за гражданской позиции преследовало КГБ