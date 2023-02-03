Блогер и волонтер Дана Яровая призывает неравнодушных помогать детям погибших Героев и пожертвовать в фонд МРИЯ, который основала Юлия Паевская "Тайра"

Моя мама 1939 года рождения. Она ребенок войны. Ее отец погиб в 1941 году, мама его даже не помнит. Но и она, и трое ее сестер росли как раз той "безотцовщиной" .

Через всю жизнь она пронесла боль помноженная на страдания, которые назывались одним словом — "безотечество". Это когда любой, даже самый отчаянный, лучше, чем его отсутствие. Этот страх, умноженный на боль, она передала и нам, своим детям — в жизни все можно пережить кроме этого "безотечества".

Мы, поколение, которому все это досталось по наследству. Мы те, кто долго по психотерапии учился понимать, что любовь это не только покормить. Что любовь состоит из довольно обыденных и простых вещей — обнять ребенка, поддержать его, сказать три простых слова – я люблю тебя.

Именно на нас этот ужас потерь второй мировой войны должен был бы закончиться. Но мы получили самый большой военный конфликт в Европе со времен 2-й мировой войны. И все началось сначала.

Я, вероятно, сейчас буду тем человеком, который разобьет вам розовые очки стеклом внутрь, но это правда жизни. Мы можем как страусы прятать голову в песок, но от правды никуда не денешься. Эта война оставит нам бесконечно долгое кладбище из защитников и защитниц, отдавших свою жизнь за наше будущее, за наших детей. Но ведь есть еще одно но.

У них тоже были дети. Конечно, не у всех, но у многих из них. А некоторые шли добровольцами, имея многодетные семьи. И мы снова получаем огромное количество детей, которые снова через всю жизнь будут нести вот это горе, завернутое в уныние и боль, которое будет называться "безотечество". Они снова пронесут его через всю жизнь, и снова передадут его уже своим детям.

Их горе не может быть окутано одиночеством. Их слезы не должны быть в одиночестве. Их судьбы должны стать будущим нашей страны. Счастливое будущее. Страны, в которой мечтают. Страны в которой достигают высот своими мечтами. Страны, в которой жить и нашим с вами детям.

И здесь я спрашиваю у каждого из вас и себя в первую очередь. Можем ли мы сейчас оставаться в стороне от тысячи судеб этих детей? Сможем ли после этого чувствовать себя людьми? Сможем ли мы спокойно спать ночью, зная об этих детях? Для себя я уже нашла ответ на этот вопрос. Я, как мать троих детей, не смогу.

Каждый из вас. Каждый из нас. Может стать тем, кто согреет сгоревшую детскую душу хотя бы одну. Ибо всем известно, кто спасает одну жизнь — спасает вселенную. Утратив отца или маму, у ребенка не должно заканчиваться детство. И в наших силах сделать так, чтобы это детство было наполнено вниманием и любовью. В этой связи было вполне логично приобщиться к моим друзьям Фонда МРИЯ — Украинский фонд и возглавить направление помощи детям погибших Героев.

Мое направление фонда, это не о том, чтобы купить 2-3 раза в год ребенку планшет, или велосипед, книгу или роликовые коньки. Это о том, чтобы вырастить детей погибших так, как растишь своих собственных детей. Заботиться об их здоровье, организовывать им летний отдых, заботиться об их обучении, о получении ими достойного образования, показывать им мир, сочувствовать первой безответной любви, а может и забирать после первой драки из полиции. Это все то, что каждый из нас делал бы по отношению к своим детям.

Мы все должны стать рядом с ними и пронести их чашу с горем и печалью, хотя бы до совершеннолетия. А вдруг так случится, что по дороге к их совершеннолетию, тоска и горе расплескаются и утонут в любви и заботе, которые мы с вами дадим.

Мы не заменим их родителей. Это невозможно. Но все мы можем взять на себя общественную обязанность вырастить этих детей, и попытаться сделать так, чтобы понятия "безотечества" они не почувствовали на себе так, как испытало поколение, выросшее после 2-й мировой войны.

Да, это сложная дорога. Да, она нуждается в колоссальном материальном ресурсе, колоссальном человеческом ресурсе, титаническом ежедневном труде, но мы не можем допустить, чтобы дети, родители которых отдали свою жизнь за будущее наших детей, чувствовали бездонное горе, потеряли собственное детство, и пронесли через всю жизнь всю боль, щедро отмеренный им войной.

Любить. Беспокоиться. Заботиться. Это тоже долг. Наша обязанность. На каждый день. Это наши общие дети. И мы можем вернуть им детство, вернуть им мир.

Так я вижу миссию своего направления фонда. Именно так я планирую поступать. Так мы можем остаться людьми и в своих глазах, и в глазах наших собственных детей.

Реквизиты помощи:

Благотворительная организация "Украинский фонд "Мрия"

ЕГРПОУ: 45083663

р/с: UA773052990000026005026230067 (UAH)

в АО КБ "ПРИВАТБАНК", г. Киев

Назначение платежа: Благотворительная помощь

USD — UA313052990000026007016233522

EUR — UA153052990000026000016230168

UA — 773052990000026005026230067