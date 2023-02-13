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Валентинки з Залужним: відома волонтерка організувала лотерею, у охочих є одна доба

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Валентинка від Валерія Залужного Новина оновлена 13 лютого 2023, 19:54
Валентинка від Валерія Залужного

Правила участі дуже прості

Відома українська волонтерка Дана Ярова оголосила святковий збір на потреби ЗСУ до Дня святого Валентина та приготувала учасникам невеликі сюрпризи.

Як повідомила вона у себе у Фейсбук, збір буде відкритий лише один день до 18:00 14 лютого, а його метою є два безпілотні авіакомплекси "Лазар".

При цьому кожен сотий учасник збору отримає одну із валентинок, підписаних головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

"В коментарях до платежу пишіть: "участь у лотереї" та контактний телефон, за яким з вами, у разі виграшу, можна зв’язатись. Всього таких підписаних Валентинок 175 шт. Все для вас, навіть собі не лишила", — написала Ярова.

Вона також залишила реквізити для здійснення платежів:

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний напередодні отримав у спадок 1 мільйон доларів, але не став залишати гроші собі, а направив на потреби армії.

Пізніше стало відомо, що гроші йому заповідав виходець із Вінниці та відомий у СРСР вчений Григорій Степанець, якого через громадянську позицію переслідувало КДБ

Теги:
#Дана Ярова #Валерій Залужний