Валентинки з Залужним: відома волонтерка організувала лотерею, у охочих є одна доба
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Правила участі дуже прості
Відома українська волонтерка Дана Ярова оголосила святковий збір на потреби ЗСУ до Дня святого Валентина та приготувала учасникам невеликі сюрпризи.
Як повідомила вона у себе у Фейсбук, збір буде відкритий лише один день до 18:00 14 лютого, а його метою є два безпілотні авіакомплекси "Лазар".
При цьому кожен сотий учасник збору отримає одну із валентинок, підписаних головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
"В коментарях до платежу пишіть: "участь у лотереї" та контактний телефон, за яким з вами, у разі виграшу, можна зв’язатись. Всього таких підписаних Валентинок 175 шт. Все для вас, навіть собі не лишила", — написала Ярова.
Вона також залишила реквізити для здійснення платежів:
- банку "Моно" доступна за посиланням ;
- номер картки: 5375 4112 0293 0439
Як повідомлялося раніше, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний напередодні отримав у спадок 1 мільйон доларів, але не став залишати гроші собі, а направив на потреби армії.
Пізніше стало відомо, що гроші йому заповідав виходець із Вінниці та відомий у СРСР вчений Григорій Степанець, якого через громадянську позицію переслідувало КДБ