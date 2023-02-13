Валентинки з Залужним: відома волонтерка організувала лотерею, у охочих є одна доба

Правила участі дуже прості

Відома українська волонтерка Дана Ярова оголосила святковий збір на потреби ЗСУ до Дня святого Валентина та приготувала учасникам невеликі сюрпризи.

Як повідомила вона у себе у Фейсбук, збір буде відкритий лише один день до 18:00 14 лютого, а його метою є два безпілотні авіакомплекси "Лазар".

При цьому кожен сотий учасник збору отримає одну із валентинок, підписаних головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

"В коментарях до платежу пишіть: "участь у лотереї" та контактний телефон, за яким з вами, у разі виграшу, можна зв’язатись. Всього таких підписаних Валентинок 175 шт. Все для вас, навіть собі не лишила", — написала Ярова.

Вона також залишила реквізити для здійснення платежів:

банку "Моно" доступна за посиланням ;

номер картки: 5375 4112 0293 0439

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний напередодні отримав у спадок 1 мільйон доларів, але не став залишати гроші собі, а направив на потреби армії.

Пізніше стало відомо, що гроші йому заповідав виходець із Вінниці та відомий у СРСР вчений Григорій Степанець, якого через громадянську позицію переслідувало КДБ